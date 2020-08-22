Gümüşhanespor'un yeni başkanı Hakan Arslan oldu

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un olağan kongresinde başkanlığa Hakan Arslan seçildi.

Kulübün Tekke Köyü'nde bulunan tesislerinde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını kulübün MHP MYK Üyesi Akın Üstün, kulüp üyeleri Adem Ağaç ve Zahit Demir yaptı. Olağan kongreye tek liste giren Hakan Arslan, Gümüşhanespor'un yeni başkanı oldu.Kongre sonrası açıklama yapan Gümüşhanespor'un yeni başkanı Hakan Arslan, kulübü eski ve güzel günlerine tekrar döndürmek için taşın altına gövdesini koyacaklarını belirterek, "Uzun yıllardır Ankara'da ticaretle uğraşıyorum. Son yıllarda Gümüşhanespor'un düştüğü durum beni derinden üzdü. Arkadaşlarımızla koştuk ve kulübe el atmak, eski günlerine geri döndürmek için yola çıktık. Ben geçmiş dönemde kulübe destek olan herkese teşekkür ediyorum. Gümüşhanespor'u hak ettiği yerlere getirmek için hep beraber mücadele edeceğiz. Allah'ın izniyle önümüzdeki sorunları birer birer aşacağız. Hep birlikte bu sorunları çözeceğimize inanıyorum. İyi ve yanlış yönlerimizi eleştireceksiniz ki hemşehrilerimiz her şeyi bilsin. Ben Gümüşhane sevdalısıyım, Gümüşhanespor'u iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Önümüzdeki en büyük sıkıntı kulübün transfer yasağı, bu yasağı kaldırmak için çalışmalarımızı başlatacağız. Özlenen günlere dönmek için gövdemizi ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.