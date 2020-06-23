Gümüşler Manastırı ve Andaval Ören Yeri ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Gümüşler Manastırı ve Andaval Ören Yeri ziyaretçilerini bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan müze ve ören yerleri, yeni normalleşme sürecinde gerekli hazırlıklar yapılarak yeniden ziyarete açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan müze ve ören yerleri, yeni normalleşme sürecinde gerekli hazırlıklar yapılarak yeniden ziyarete açıldı.

Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor


Bu kapsamda gerekli hazırlıklar tamamlanarak turist kabul eden Gümüşler Manastırı ve Andaval Ören Yeri'nde, girişte ateşleri ölçülen ziyaretçiler, maskelerle içeri alınıyor. Gümüşler Manastırı'nı 45 dakikada 15, Andaval Ören Yeri'ni ise 20 dakikada 10 kişi aynı anda ziyaret edebiliyor.


Kent merkezine 6 kilometre mesafedeki Gümüşler beldesinde, 8. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasındaki dönemde yapıldığı tahmin edilen Gümüşler Manastırı'nda, Kapadokya bölgesinin en iyi duvar resimleri olarak nitelendirilen iç süslemeler, kayadan oyma rahip odalar, mutfak, saklama küpleri, iki katlı yer altı şehri ile acil durumlarda saklanmak üzere yapılmış gizli bölmeler yer alıyor.


Yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda uzanan kayadan oyma yerleşim yeri, ören yeri ve kiliseyi bünyesinde barındıran manastır, Anadolu'da tek örnek olduğu bilinen "Gülen Meryem Ana" freski ile ilgi çekiyor.


Manastır içindeki Yunan haçı planlı kilisedeki bazı duvar resimleri çökme sonucu bozulsa da "Gülen Meryem Ana" freski gizemini koruyor.


Merkez Aktaş beldesinde Roma İmparatoru Konstantin'in annesi Helena adına 6. yüzyılda yaptırılan ve 1977 yılında meydana gelen patlamayla büyük bölümü zarar gören Andaval Ören Yeri'ndeki kilise, 22 yıllık restorasyonun ardından 2019'da ziyaretçi kabul etmeye başladı.


Duvarlarında Hz. İsa'nın hayatından kesitler bulunan, Fransa'nın Bordo kentinden başlayıp Kudüs'e kadar uzanan kutsal hac yolundaki kilise, ziyaretçilerini bekliyor.


Ateş ölçümü yapıldıktan sonra içeri alınıyor


Gümüşler Manastırı'nı gezen Nevşehir'den Gülhan Güles, müze ve ören yerlerinin ziyarete açılmasının iyi olduğunu belirtti.


Yeni normalleşme sürecine adapte olmak adına müzelerin açılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Güles, "Şu anda yabancı turist yok ama zamanla onlar da gelecek. Girişte bize ilk önce maskeyi taktırdılar, ateşimizi ölçtüler. Buraya gelen herkes de sosyal mesafeye dikkat ediyor. Zaten içeriye peyderpey alıyorlar. Güzel bir uygulama." dedi.


Kayseri'den gelen Fatma Gül Gökenç ise tarihi yerleri gezmeyi çok sevdiği için yeni normalleşme sürecinde müze ve ören yerlerinin açılmasının iyi olduğunu ifade etti.


Müze ve örenleri gezebildiği için mutlu olduğunu anlatan Gökenç, "Girişte kontrollerimizi güzelce yaptılar. Herkesin gelebileceği gayet güzel bir ortam var. Çocuklarla geldik. İnsanlar tedbirlere uyarak, maskelerini takarak, bu tarz yerleri gezebilirler. Sosyal mesafe kurallarına da uyarak böyle yerleri ziyaret etmekten kaçınmasınlar." diye konuştu.

Gümüşler, turist, Ören, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:41 

Son Dakika Magazin Gümüşler Manastırı ve Andaval Ören Yeri ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

21:27 Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 09:24 Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:40:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşler Manastırı ve Andaval Ören Yeri ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]