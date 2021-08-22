Burak Özçivit, Bodrum Gümüşlük'teki evinin yakınlarında yangın çıkmasından sonra radikal bir karar aldı. İstanbul'a döndüğü gün evinin çevresinin yanmasıyla büyük korku yaşayan oyuncu, hemen harekete geçti. Özçivit, Gümüşlük'teki evini satışa çıkarmaya karar verdi.

Yaz boyunca eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la Gümüşlük'te tatil yapan Özçivit, yeni evini ise yine Bodrum'dan alacağı öğrenildi. Oyuncunun, yeni yazlığını 1.5 milyon TL ödeyerek Gündoğan'dan satın aldığı öğrenildi.