Gümüşlük festivalinde viyolonsel – piyano ikilisi sahne alacak

Hollanda'nın en bilinen çağdaş yorumcularından Viyolonselist Jeroen den Herder ve genç yaşına rağmen ödüllerle dolu bir kariyere sahip Tayvanlı piyanist Hua Hsuan Lee, 19 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da festival sahnesinde bir araya gelecekler. Daha önce de birçok kez aynı sahneyi paylaşan ikili, Zefirya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek konserde Cesar Franck, Claude Debussy, Manuela de Falla ve Ahmed Adnan Saygun'un eserlerine yer verecek.

Müziğe adanmış hayatlar

Postbank Sweelinck, Royal Concertgebouw Amsterdam Vakfı ödülleri gibi pek çok ödüle layık görülen Jereon den Herder son olarak üyesi olduğu Ruysdael Quartet ile "Anton Kersjes" ödülüne layık görüldü. Sanatçı, 25'ten fazla ülkede, dünyanın önde gelen şefleriyle konserler verdi. Hollandalı çağdaş müzik topluluğu "Nieuw Ensemble"ın üyesi olan Den Herder, Ruysdael Quartet ile Hollanda'nın bütün büyük konser salonlarında konser verdi. Den Herder, aralarında Postbank Sweelinck ve Royal Concertgebouw Amsterdam Vakfı ödüllerinin yer aldığı pek çok ödül kazandı. Son olarak, üyesi olduğu Ruysdael Quartet ile "Anton Kersjes" ödülüne layık görüldü. Utrecht Konservatuarında 22 yaşındayken ders vermeye başlayan Jeroen den Herder, kendini öğretmeye adamış bir viyolonselci olarak dikkat çekiyor.

1993 doğumlu Tayvanlı piyanist Hua Hsuan Lee, ilk piyano derslerine Wei-Lung Li ve Chun-Ju Yen ile 5 yaşında başladı. Tainan Ulusal Sanatlar Üniversitesinden diplomasını aldıktan sonra, master eğitimine Hamburg'daki Hochschule für Musik und Theater'da Rus piyanist Stepan Simonian ile devam etti. Öğrenciliği sırasında Boris Slutsky, Vladimir Tropp, Natalia Troull, Sergei Glavatskikh, Victor Rausenbau, Igor Roma, Enrico Pace ve Piero Rattalino ile masterclass çalışmaları yaptı. Genç ve dinamik bir piyanist olarak, birçok yarışmadan birincilik ya da dereceler aldı. Uzun zamandır işbirliği içinde olduğu Viyolonselist Jeroen den Herder ile düzenli olarak Cellofestival Zutphen (2017), Beethoven Festival Zutphen (2018) ve Dat Bolwerck (2019)'da konserler verdi. Birlikte Bach, Beethoven, Brahms, Schumann, Franck, Debussy, Schinittke ve Xiaoyoung Chen, Tan Dun, Arvo Part'in çağdaş eserlerinden oluşan çok geniş ve renkli repertuar seslendirdiler. İkilinin konserleri seyircilerin ve eleştirmenlerin büyük beğenisi kazandı.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sponsor ve destekçiler

Kurumsal Sponsorlar; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi. Kumda Tema Sponsorları; Sistem A.Ş ve Gruptrans. Açılış Konseri Etkinlik Sponsoru, Liba Laboratuarları. Etkinlik Sponsorları; Koçtaş, Aris Life-Canderel, Jasmin Art Production. Festivalin bu yıl İşbirliği içersinde olduğu kurumlar ise Aktur A.Ş, Art Israel ve Culture Ireland'dan oluşuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Resmi Ulaşım Sponsoru olurken, Julius Meinl ve Hancı İnşaat ise Servis Sponsoru olarak yer alıyorlar. Festivalin medya sponsorları ise Digiboard, Radyo Halikarnas ve Radyo EKO.

Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, Toprak Ev Konserleri, Gümüşlük Sahili Konserleri ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü konserleri saat 20.30; Antik Taş Ocağı, 'Taşta' konserlerinin başlama saati 21.15'tir. Biletler, etkinlik olmayan günlerde 10.00-18.00 arasında Festival Merkezinden, etkinlik günlerinde saat 19.30'dan itibaren etkinlik mekânındaki gişeden temin edilebilir. Ayrıca biletler, 5 Temmuz Cuma gününden itibaren Biletix'ten temin edilebilecek.

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16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

12 Temmuz – 06 Eylül 2019

PROGRAM

12 Temmuz - "Açılış Konseri" Gülsin Onay, Piyano Resitali, yer: Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, 20.30 (Liba Laboratuarları Etkinlik Sponsoru)

17 Temmuz - Escarteen Sisters (İspanya) Flavia Escarteen (Vokal/Viyolonsel) & Laia Escarteen (Vokal/Keman), yer: Toprak Ev, 20.30

19 Temmuz - Jeroen Den Herder (Hollanda) - Viyolonsel & Hua Hsuan Lee (Tayvan) Piyano, yer: Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, 20.30

21 Temmuz - Kumda Çello, yer: Toprak Ev, 20.30

26 Temmuz - Tuncay Yılmaz & Emre Elivar (Türkiye) - Keman & Piyano, yer: Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, 20.30

28 Temmuz - Kumda Keman, yer: Toprak Ev, 20.30

1 Ağustos - Eser Öktem(KKTC) – Piyano, yer: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, 20.30

2 Ağustos - Konstanze Eickhorst (Almanya) – Piyano, yer: Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, 20.30

8 Ağustos - Francesco Libetta (İtalya) – Piyano, yer: Antik Taş Ocağı, 21.15 (Koçtaş Etkinlik Sponsoru)

11 Ağustos - Kumda Piyano, yer: Toprak Ev, 20.30

16 Ağustos - "Taşta Festival Buluşması" Bodrum Oda Orkestrası, Lior Shambadal (İsrail) - Şef; Gülsin Onay - Piyano; Tolga Atalay Ün - Piyano; Deniz Akalın - Piyano, yer: Antik Taş Ocağı, 21.15 (Art Israel işbirliği ile gerçekleşecek konserin Etkinlik Sponsoru Sistem A.Ş ve Gruptrans)

18 Ağustos - Begül Erhan (Türkiye) - Gitar, yer: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, 20.30

20 Ağustos - Mathias Eick Quintet (Norveç): Mathias Eick (Trompet): Audun Erlien (Bas): Andreas Ulvo (Piyano): Hakon Aase (Keman): Torstein Lofthus (Davul), yer: Festival Merkezi, 20.30 (Aris Life-Canderel Etkinlik Sponsoru)

25 Ağustos - Kumda Kontrbas, yer: Toprak Ev, 20.30

27 Ağustos - Gümüşlük Caz Kampı Açılış Konseri (Türkiye): Sibel Köse (Vokal): Ece Göksu (Vokal): İmer Demirer (Trompet): Engin Recepoğulları (Saksofon): Erkan Oğur (Gitar): Neşet Ruacan (Gitar): Eylül Biçer (Gitar): Can Çankaya (Piyano): Kağan Yıldız (Kontrbas): Berke Özgümüş (Davul), yer: Festival Merkezi, 20.30 (Jasmin Art Production Etkinlik Sponsoru)

31 Ağustos - Fidelio Trio (İrlanda): Darragh Morgan (Keman): Adi Tal (Viyolonsel): Mary Dullea (Piyano), yer: Antik Taş Ocağı, 21.15 (Culture Ireland işbirliği ile gerçekleşecek konserin Etkinlik Sponsoru Koçtaş)

6 Eylül - "Kapanış Konseri" Gülsin Onay – Piyano Resitali, yer: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, 20.30

GFA Masterclass Programı

15 – 21 Temmuz GFA Viyolonsel Masterclass; Jeroen Den Herder

23 – 28 Temmuz GFA Keman Masterclass; Ildiko Moog & Erkin Onay

30 Temmuz – 11 Ağustos GFA Piyano Masterclass; Francesco Libetta & Konstanze Eickhorst & Gülsin Onay

13 – 18 Ağustos GFA Şeflik Masterclass; Lior Shambadal

20 – 25 Ağustos GFA Kontrbas Masterclass; Fora Baltacıgil

Sanatçı biyografileri

Jeroen den Herder

Jeroen den Herder çalışmalarını Amsterdam Konservatuarında Dmitri Ferschtman ve Londra'da Christopher Bunting ile tamamladı. Daha sonra viyolonsel sekizlisi Conjunto Ibérico'nun başına geçti. Dünyaca ünlü bu toplulukla yılda 40 konser verdi. Den Herder, aralarında "Postbank Sweelinck" (1992) ve Royal Concertgebouw Amsterdam Vakfı ödüllerinin yer aldığı pek çok ödül kazandı. Son olarak, üyesi olduğu Ruysdael Quartet ile "Anton Kersjes Prize" ödülüne layık görüldü.

Janine Jansen, Igor Roma, Anner Bijlsma ve Yo-Yo Ma gibi müzisyenlerle oda müziği çalışmaları yaptı. 25'den fazla ülkede Wigmore Hall (Londra), Lincoln Centre (New York), Concertgebouw (Amsterdam) ve Palais des Beaux Arts (Brüksel) gibi salonlarda, Friedemann Layer, Ed Spanjaard ve Alexander Rudin gibi şeflerle viyolonsel repertuarının bütün önemli eserlerini seslendirdi.

1999'dan bu yana, önde gelen Hollandalı çağdaş müzik topluluğu "Nieuw Ensemble"ın üyesidir. Ruysdael Quartet ile de Hollanda'nın bütün büyük konser salonlarında konser vermiştir. Bu sezon dörtlüyle Japonya, Gürcistan, Fransa ve İngiltere'de turneler gerçekleştirecektir. Ruysdael Quartet her yıl Haziran ayında bir oda müziği festivali düzenlemektedir. Jeroen den Herder, Zutphen Viyolonsel Festivali ve Akademisi'nin Sanat Yönetmeni'dir. Utrecht Konservatuarında 22 yaşındayken ders vermeye başlayan Jeroen den Herder, kendini öğretmeye adamış bir viyolonselcidir. Derslerini zihinle beden arasında sağlıklı bağ kurmak ve Pablo Casals ekolünden gelen öğretmeni Christopher Bunting'in viyolonsel tekniği üzerine temellendirmektedir. Viyolonsel çalışı yer çekimi, karakter ve oyunculuk üzerinde şekillenir. Her şey müziktir, beden fonksiyonlarıyla nefesi birbirine bağlayarak sağlıklı bir mükemmelliğe ulaşmayı hedefler. Nasıl ve ne çalışıldığına odaklanır. Kişinin; kendi hayal dünyasının farkında olmasının, duyarlı dinleyişinin ve sezgilerini takip etmesinin, en iyi öğretmeni olduğuna inanır.

Amsterdam ve Rotterdam'da ders veren Jeroen den Herder'in sınıfında 15 öğrencisi vardır. Ayrıca Minsk Konservatuarı'nda, Tayvan'daki Tainan Üniversitesi'nde dersler vermektedir. Hollanda, Almanya, Fransa ve İsrail'de masterclasslar düzenlemiştir. 2019 yazında Gümüşlük'ün yanı sıra Prag ve Lyon'da masterclass verecektir.

"Jeroen den Herder'i St.Petersburg Filarmoni Orkestrası'yla Elgar viyolonsel konçertosunu seslendirirken dinledim.Büyük bir duyarlılık ve özgünlük içinde çaldı. Harika bir viyolonselist olacağına inanıyorum." Yehudi Menuhin, 1995

Hua Hsuan Lee.

1993 doğumlu Tayvanlı piyanist, ilk piyano derslerine Wei-Lung Li ve Chun-Ju Yen ile 5 yaşında başladı. Tainan Ulusal Sanatlar Üniversitesi'nden diplomasını aldıktan sonra, master eğitimine Hamburg'daki Hochschule für Musik und Theater'da Rus piyanist Stepan Simonian ile devam etti. Öğrenciliği sırasında Boris Slutsky, Vladimir Tropp, Natalia Troull, Sergei Glavatskikh, Victor Rausenbau, Igor Roma, Enrico Pace ve Piero Rattalino ile masterclass çalışmaları yaptı.

Genç ve dinamik bir piyanist olarak, aralarında Uluslararası Cross-Strait Müzik Yarışması (Birincilik 2015), Viyana Uluslararası Keman-Piyano Yarışması (Birincilik 2011): Tayvan Ulusal Öğrenci Yarışması (Birincilik 2007): Tayvan Ulusal Öğrenci Yarışması (İkincilik 2007) gibi yarışmalarda ödüller aldı.

2009'da Tainan Ulusal Sanat Üniversitesi Piyano Maratonu'nda resital vermek üzere seçildi. 2012'de Tsingua Üniversitesi 'Yükselen Yıldızlar' serisine seçildi. 2017'de Zutphen Cellofestival tarafından İsrailli çellist Gavriel Lipkind ile konser vermek üzere davet edildi.Konser Hollanda radyosu NPO tarafından canlı yayınlandı.

Fortepiano üzerine Richard Egarr ve Olga Pashchenko ile masterclass çalışmaları yaptı. 2018'de Hollanda'daki Geelvinck Fortepiano Festival'inde, Conrad Graf (1826, Vienna) ve Collard & Collard (1840-1850, London) fortepiyanolarla resitaller verdi.

Uzun zamandır işbirliği içinde olduğu çellistJeroen den Herder ile düzenli olarak Cellofestival Zutphen (2017), Beethoven Festival Zutphen (2018) ve Dat Bolwerck (2019)'da konserler verdi. Birlikte Bach, Beethoven, Brahms, Schumann, Franck, Debussy, Schinittke ve Xiaoyoung Chen, Tan Dun, Arvo Part'in çağdaş eserlerinden oluşan çok geniş ve renkli repertuar seslendirdiler. İkilinin konserleri seyircilerin ve eleştirmenlerin büyük beğenisi kazandı.