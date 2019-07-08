Son Dakika Haberleri: Gümüşlük geceleri klasik müzik ve caz ezgileriyle renkleniyor
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Gümüşlük geceleri klasik müzik ve caz ezgileriyle renkleniyor

1 saat önce

Yaz akşamlarını 16 yıldır klasik müzik ve caz sanatçılarının notalarıyla farklı bir atmosfere büründüren Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 12 Temmuz Cuma akşamı kapılarını açıyor.

Gümüşlük geceleri klasik müzik ve caz ezgileriyle renkleniyor, System.String[]
Yaz akşamlarını 16 yıldır klasik müzik ve caz sanatçılarının notalarıyla farklı bir atmosfere büründüren Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 12 Temmuz Cuma akşamı kapılarını açıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:07 
Müzik Festivali, Gümüşlük, Ekonomi
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