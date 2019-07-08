Gümüşlük geceleri klasik müzik ve caz ezgileriyle renkleniyor
1 saat önce
Yaz akşamlarını 16 yıldır klasik müzik ve caz sanatçılarının notalarıyla farklı bir atmosfere büründüren Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 12 Temmuz Cuma akşamı kapılarını açıyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:07
Yaz akşamlarını 16 yıldır klasik müzik ve caz sanatçılarının notalarıyla farklı bir atmosfere büründüren Uluslararası Gümüşlük
Klasik Müzik Festivali
, 12 Temmuz Cuma akşamı kapılarını açıyor.
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