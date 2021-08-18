Üye Girişi
Gümüşlük'te genç çellistlerden 'Kumda Çello' - Son Dakika

Gümüşlük'te genç çellistlerden 'Kumda Çello'

18.08.2021 08:48
Gümüşlük'te genç çellistlerden 'Kumda Çello', System.String[]

Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda düzenlenen 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, GFA Çello masterclassına katılan genç yeteneklerin 'Kumda Çello' konseriyle devam etti…

Bu yıl Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında 12 - 18 Ağustos tarihleri arasında, Sistem A.Ş.'nin eğitim sponsorluğuyla düzenlenen çello masterclassına katılan genç çellistlerimiz, önemli bir sınavdan geçti. Bir hafta süren ustalık sınıfında Fransız çellist Henri Demarquette'den eğitim alan genç sanatçılar, Gümüşlük Sahilinde Toprak Ev'de verdikleri konserin ardından sertifikalarına kavuştu.

İstanbul Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarlarından, farklı yaş ve düzeylerden gelen genç çellistlerimiz, bir hafta süren masterclass boyunca deneyimlerini ve tekniklerini bir üst seviyeye taşıdı.J.S. Bach, A. Vivaldi ve A. Caporale gibi bestecilerin eserlerine yer veren genç çellistlerin konseri 2 saat sürdü. Festival kapsamında bir konser veren Piyanist Barış Büyükyıldırım, genç sanatçılara piyanoyla eşlik etti.

Konserler kadar eğitim de önemli

Konser öncesinde konuşan Festivalin Sanat Danışmanı Gülsin Onay, festivalin temel ilkesinin, toplumu kültürel ve entelektüel açıdan her zaman bir adım ileriye taşıyacak projeler gerçekleştirmek olduğunu söyleyerek; "Her zaman üstün seviyeli ama bunun yanında ulaşılabilir bir program belirlemeyi tercih ediyoruz ancak festivalde konserler kadar önem verdiğimiz unsur; tabii ki 'eğitim'… Festival gerek ustalık sınıfları, gerek yarışmalarla ulusal ve uluslararası alanda başarılı müzisyenlerimizin yetişmesini sağlıyor. Halen birçok öğrencinin yurt dışında eğitimi için gerekli bursları sağlıyor. Sadece klasik müzik değil, caz, etnik, deneysel müzik gibi elit ve geniş bir yelpazeyle Türk insanına ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Genç çellistlerden harika bir konser

Gümüşlük Sahilinde günbatımında başlayan konserde ilk olarak sahneye Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarından Yağmur Yapıcıoğlu çıktı. Genç sanatçı, Johann Sebastian Bach'ın "Suite No.1" isimli eserinden "Prelude" ve "Courant" başlıklı bölümleri seslendirdi. Yapıcıoğlu, bu eserin ardından yorumladığı Ahmed Adnan Saygun'un "Partita"sı ile izleyiciden alkış aldı.

Gümüşlük'te genç çellistlerden 'Kumda Çello'

İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Festival, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gümüşlük'te genç çellistlerden 'Kumda Çello' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı 09:02 Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı Belediye başkanının oğlu, peribacalarına zarar verdiği için yıkılan restoranın yerine yenisini yapınca tepki topladı 08:38 Belediye başkanının oğlu, peribacalarına zarar verdiği için yıkılan restoranın yerine yenisini yapınca tepki topladı Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü 07:32 Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü
İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz 07:14 İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz NATO Genel Sekreteri'ne yalvaran Afgan gazeteci Türk televizyonuna konuştu: İki defa kırbaçlandım 01:01 NATO Genel Sekreteri'ne yalvaran Afgan gazeteci Türk televizyonuna konuştu: İki defa kırbaçlandım İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı 22:58 İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı 21:48 Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza 20:54 Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza

Son Dakika Haberleri
09:26 Yangın tüm binayı sardı, alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın saniyelerle kurtarıldı
09:01 Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı
08:59 Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu
07:32 Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü
07:14 İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz
07:10 Afganistan'da sular durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisinin Cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı
18:59 EURO 2020'nin yıldızı Locatelli, İtalya Serie A devi Juventus'a transfer oldu
18:45 Steau Bükreş Başkanı Gigi Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım
18:30 Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı
18:22 Son Dakika! Taliban'dan ilk basın toplantısında açıklamalar: Bize karşı savaşan herkes affedilecek, kimse öldürülmeyecek
Yangın tüm binayı sardı, alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın saniyelerle kurtarıldı Yangın tüm binayı sardı, alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın saniyelerle kurtarıldı         
09:27
Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu         
08:59
Alp Arslan dizisinin oyuncusu Fahriye Evcen'in eğitimlerinden ilk kareler paylaşıldı Alp Arslan dizisinin oyuncusu Fahriye Evcen'in eğitimlerinden ilk kareler paylaşıldı         
07:35
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
Afganistan'da sular durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisinin Cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı Afganistan'da sular durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisinin Cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı         
07:10
Uçaktan düşen Afganlarla ilgili tüyler ürperten rapor! İniş takımında ceset parçaları bulundu Uçaktan düşen Afganlarla ilgili tüyler ürperten rapor! İniş takımında ceset parçaları bulundu         
23:57
Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili         
22:58
Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü         
21:21
Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı         
18:31
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar         
15:16
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı         
14:26
Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi         
13:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 09:40:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşlük'te genç çellistlerden 'Kumda Çello' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement