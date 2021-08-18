Gümüşlük'te genç çellistlerden 'Kumda Çello' - Son Dakika

Bu yıl Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında 12 - 18 Ağustos tarihleri arasında, Sistem A.Ş.'nin eğitim sponsorluğuyla düzenlenen çello masterclassına katılan genç çellistlerimiz, önemli bir sınavdan geçti. Bir hafta süren ustalık sınıfında Fransız çellist Henri Demarquette'den eğitim alan genç sanatçılar, Gümüşlük Sahilinde Toprak Ev'de verdikleri konserin ardından sertifikalarına kavuştu.

İstanbul Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarlarından, farklı yaş ve düzeylerden gelen genç çellistlerimiz, bir hafta süren masterclass boyunca deneyimlerini ve tekniklerini bir üst seviyeye taşıdı.J.S. Bach, A. Vivaldi ve A. Caporale gibi bestecilerin eserlerine yer veren genç çellistlerin konseri 2 saat sürdü. Festival kapsamında bir konser veren Piyanist Barış Büyükyıldırım, genç sanatçılara piyanoyla eşlik etti.

Konserler kadar eğitim de önemli

Konser öncesinde konuşan Festivalin Sanat Danışmanı Gülsin Onay, festivalin temel ilkesinin, toplumu kültürel ve entelektüel açıdan her zaman bir adım ileriye taşıyacak projeler gerçekleştirmek olduğunu söyleyerek; "Her zaman üstün seviyeli ama bunun yanında ulaşılabilir bir program belirlemeyi tercih ediyoruz ancak festivalde konserler kadar önem verdiğimiz unsur; tabii ki 'eğitim'… Festival gerek ustalık sınıfları, gerek yarışmalarla ulusal ve uluslararası alanda başarılı müzisyenlerimizin yetişmesini sağlıyor. Halen birçok öğrencinin yurt dışında eğitimi için gerekli bursları sağlıyor. Sadece klasik müzik değil, caz, etnik, deneysel müzik gibi elit ve geniş bir yelpazeyle Türk insanına ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Genç çellistlerden harika bir konser

Gümüşlük Sahilinde günbatımında başlayan konserde ilk olarak sahneye Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarından Yağmur Yapıcıoğlu çıktı. Genç sanatçı, Johann Sebastian Bach'ın "Suite No.1" isimli eserinden "Prelude" ve "Courant" başlıklı bölümleri seslendirdi. Yapıcıoğlu, bu eserin ardından yorumladığı Ahmed Adnan Saygun'un "Partita"sı ile izleyiciden alkış aldı.