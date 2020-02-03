Gümüşlükspor İçin Bodrum'da destek gecesi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Gümüşlükspor İçin Bodrum'da destek gecesi düzenlendi - Son Dakika Spor

Gümüşlükspor İçin Bodrum'da destek gecesi düzenlendi

6 saat önce

Oyuncu Nejat İşler'in As başkanı olduğu Gümüşlükspor için Bodrum'da destek gecesi düzenlendi.

Gümüşlükspor İçin Bodrum'da destek gecesi düzenlendi, System.String[]

Oyuncu Nejat İşler'in As başkanı olduğu Gümüşlükspor için Bodrum'da destek gecesi düzenlendi. Gecede Birsen Tezer, Grup Gündoğarken, Kenan Vural (Yüksek Sadakat), Mehmet Erdem, Ozbi ve Zeki Açabey (Yol Project) sahne aldı.


Gümüşlükspor yararına düzenlenen destek gecesine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümüşlükspor Başkanı Ahmet Faik Karakaya, Başkan Yardımcısı Mehmet Özak, As Başkan Nejat İşler'in de olduğu tüm teknik heyet ve oyuncular katıldı. Bu özel gecede Nejat İşler ile birlikte sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras; spora ve sporcuya destek olup yatırım yaparak Gümüşlükspor için çalışan başta Faik Karakaya, Nejat İşler ve Mehmet Özak olmak üzere tüm teknik heyet ve taraftarlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.


Gecede Quantum olarak gençlere fırsat eşitliği oluşturmak, spora teşvik etmek ve geleceklerine katkı sağlamak amacıyla Gümüşlükspor ile bir araya geldiklerini ifade eden Arıkan Saat Kurumsal İletişim Müdürü Ayşegül Gönültaş; neşeli ve temiz futbolun mümkün olduğuna inandıklarını ve Gümüşlükspor'a bu yolculuğunda yol arkadaşlığı yapmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye'de saat sektörünün önemli firmalarından Arıkan Saat'in sahibi olduğu Quantum, 2019-2020 sezonu için Gümüşlükspor'a sponsor olmuştu. - MUĞLA

Nejat İşler, Ahmet Aras, Bodrum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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