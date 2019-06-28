Son Dakika Haberleri: Gümüşova OSB'de ulaşım sorunları çözülüyor
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Gümüşova OSB'de ulaşım sorunları çözülüyor

1 saat önce

Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulanan imar planı çerçevesinde İl Özel İdaresi'nce yürütülen yol yapım çalışmalarını Vali Zülkif Dağlı inceleyerek, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Gümüşova OSB'de ulaşım sorunları çözülüyor, System.String[]
Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulanan imar planı çerçevesinde İl Özel İdaresi'nce yürütülen yol yapım çalışmalarını Vali Zülkif Dağlı inceleyerek, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Zülkif Dağlı ilgili kurum müdürleri ile Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde ki il özel idaresince yürütülen çalışmaları inceledi. Vali Dağlı "Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde uygulan imar planı kapsamında; toplam uzunluğu 22 km olan 33 adet yol planlanmış olup, imar planı kapsamındaki yollarda kısmi olarak İl Özel İdaremizce yürütülen yol yapım çalışmaları ile 4 adet yolda kazı ve dolgu çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar kapsamında, toplamda 1640 metrelik yolun 800 metrelik kısmında İl Özel İdaresi ekiplerince kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanmış olup, 840 metrelik kısmında ise çalışmalar devam etmektedir" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Zülkif Dağlı, Gümüşova, Güncel
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