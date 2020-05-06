Gümüşova OSB'nin yolu asfaltlanıyor - Son Dakika

Gümüşova OSB'nin yolu asfaltlanıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde İl Özel İdaresi ekiplerince asfalt çalışmaları başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde İl Özel İdaresi ekiplerince asfalt çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak fabrika çalışanlarının ve güzergahı kullanacak kamyoncuların kullanımına açılacak.

Düzce'de Organize Sanayi Bölgeleri'nde ki sayı artmaya devam ederken, Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nin yol sıkıntısı da İl Özel İdaresi ekiplerince giderilmeye başlandı. Daha önce tek şeritli olan yolda yol açma çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından asfalt serme işlemi başlatıldı. Vali Dr. Zülkif Dağlı'da Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nin 2 numaralı yolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların son durumu hakkında da detaylı bilgiler alan Vali Dr. Dağlı, yolun kısa süre içerisinde hizmete alınacağını belirtti. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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