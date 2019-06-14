GÜMÜŞSUYU'NDA SU BORUSU PATLADI CADDE GÖLE DÖNDÜ (1)
3 saat önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHABeyoğlu'nda İSKİ'ye ait su borusu patladı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:14 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda İSKİ'ye ait su borusu patladı. Sular metrelerce yükseğe fışkırırken, İnönü Caddesi göle döndü. Caddede trafik yoğunluğu oluştu.
Gümüşsuyu, İnönü Caddesi'nde İSKİ'ye ait hatta arıza çalışması yapan ekipler hatta tekrar su verince boru patladı. Borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Cadde boyunca sular akarken, su nedeniyle araçlar yolda kaldı.
Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Patlayan borudan fışkıran su
-Cadde boyunca akan su
-Caddede bekleyen araçlar
-Detaylar
İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı
İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz