Gümüşsuyu'nda su borusu patladı cadde göle döndü (2)
2 saat önce
Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA-BEYOĞLU'nda İSKİ'ye ait su borusu patladı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:30 Kaynak: DHA
Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA-BEYOĞLU'nda İSKİ'ye ait su borusu patladı. Sular metrelerce yükseğe fışkırırken, İnönü Caddesi göle döndü. Caddede trafik yoğunluğu oluştu.
Gümüşsuyu, İnönü Caddesi'nde İSKİ'ye ait hatta arıza çalışması yapan ekipler hatta tekrar su verince boru patladı. Borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Cadde boyunca sular akarken, su nedeniyle araçlar yolda kaldı.
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