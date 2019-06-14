Son Dakika Haberleri: Gümüşsuyu'nda su borusu patladı cadde göle döndü (2)
Son Dakika Güncel Haber

Gümüşsuyu'nda su borusu patladı cadde göle döndü (2)

2 saat önce

Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA-BEYOĞLU'nda İSKİ'ye ait su borusu patladı.

Gümüşsuyu'nda su borusu patladı cadde göle döndü (2), System.String[]

Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA-BEYOĞLU'nda İSKİ'ye ait su borusu patladı. Sular metrelerce yükseğe fışkırırken, İnönü Caddesi göle döndü. Caddede trafik yoğunluğu oluştu.
Gümüşsuyu, İnönü Caddesi'nde İSKİ'ye ait hatta arıza çalışması yapan ekipler hatta tekrar su verince boru patladı. Borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Cadde boyunca sular akarken, su nedeniyle araçlar yolda kaldı.
 


Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:30 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İETT, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:22:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşsuyu'nda su borusu patladı cadde göle döndü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]