Gümüştepe köyü gençleri kaymakam Erdem'i ziyaret etti - Son Dakika

Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyünün gençleri Kaymakam Mehmet Erdem'i makamında ziyaret etti.

Misafirlerini makamında ağırlayan Erdem, gençlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Köyün sorunlarını dinleyen Erdem, "Köyümüzde yaşanan sıkıntıları sizlerle el ele vererek giderebilir, muhabbetleri birlikte güzelleştirebiliriz." dedi.

Yaşar Subaşı ise Kaymakam Erdem'e kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Ziyarette İl Genel Meclis Üyesi Orhan Tamer, İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz da katıldı.