Gümüştepe köyü gençleri kaymakam Erdem'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüştepe köyü gençleri kaymakam Erdem'i ziyaret etti - Son Dakika

Gümüştepe köyü gençleri kaymakam Erdem'i ziyaret etti

13 dakika önce

Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyünün gençleri Kaymakam Mehmet Erdem'i makamında ziyaret etti.

Gümüştepe köyü gençleri kaymakam Erdem'i ziyaret etti, System.String[]

Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyünün gençleri Kaymakam Mehmet Erdem'i makamında ziyaret etti.

Misafirlerini makamında ağırlayan Erdem, gençlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Köyün sorunlarını dinleyen Erdem, "Köyümüzde yaşanan sıkıntıları sizlerle el ele vererek giderebilir, muhabbetleri birlikte güzelleştirebiliriz." dedi.

Yaşar Subaşı ise Kaymakam Erdem'e kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Ziyarette İl Genel Meclis Üyesi Orhan Tamer, İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz da katıldı.

Şarkışla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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