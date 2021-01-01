Gümüşün de sahtesi çıktı - Son Dakika

Gümüşün de sahtesi çıktı

01.01.2021 10:42
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Türkiye'de son dönemde tavan yapan altın fiyatlarının ardından vatandaşların gözdesi haline gelen gümüşün de sahtesi çıktı.

Türkiye'de son dönemde tavan yapan altın fiyatlarının ardından vatandaşların gözdesi haline gelen gümüşün de sahtesi çıktı. Gaziantep'in tarihi çarşılarında yıllarca gümüş satan esnaflar, korona virüs ile yaygınlaşan internetten alışverişi fırsat bilenlerin, sahte ve ayarı düşük gümüşleri gerçek ve yüksek ayar diye sattığını belirterek vatandaşları uyardı.

Korona virüs nedeniyle internet üzerinden alışverişin yaygınlaşmasının ardından dolandırıcılık olaylarında da artış yaşandı. Yükselen fiyatı ile birlikte insanların yeniden gözdesi olmaya başlayan gümüş yüzük ve takılar, alışveriş sitelerinin de ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor. Gümüşe ilgiyi fırsat bilenler ise daha ucuza almak isteyenlere ya sahte ya da ayarı düşük gümüşleri satıyor. Tanınan alış veriş sitelerinin bile dolandırıcılar tarafından kullanılabildiğini belirten gümüşçüler, en sağlam yöntemin ise görerek, dokunarak ve tartılarak gümüş alımı olduğunu kaydetti.

21 yıldır Gaziantep'te gümüşcülük yapan Tülay Bakmaz, ucuza satılan her ürünün mutlaka bir sıkıntısı olduğu yönünde bulunan yaygın bir inanışın olduğunu da hatırlatarak, "Görüp, dokunarak alın ve bir muhatabınız olsun" dedi.

"Ürünün sahte olduğunu bize geldikleri zaman anlıyorlar"

Çoğu vatandaşın sahte gümüş aldığını ancak fark edemediğini belirten gümüşçü Tülay Bakmaz, "İnternette keşke herkes işini layıkıyla yapsa ancak bu durumu fırsat bilerek vatandaşlarımızı dolandıranlar var. Çok sayıda vatandaşımız yanımıza gelerek ürünün sahte olduğunu bizim yanımızda anlıyor. Bu dolandırıcılık işini yapanlar ise ünlü ve belirli firmalarımız ne yazık ki. Vatandaşlarımız gümüş diye alıyor ancak sahte çıkıyor. Müşteri bize geliyor bize fiyat sorduğunda örneğin bir ürüne 120 TL diyoruz. Müşteri de bize aynı ürünün internet üzerinden 60 TL'ye satıldığını söylüyor. Ancak ürünün maliyeti 60 TL tutuyor. Nasıl bu fiyatlarla gümüş sattıklarını söylüyorlar anlayamıyoruz" dedi.

"925 ayar diye alıyor ancak 120 ayar çıkıyor"

Bazı firmaların internet üzerinden 925 ayar diyerek sattığı gümüşlerin aslında çok düşük bir ayarda olduğunu ifade eden 21 yıllık gümüşçü Tülay Bakmaz, "Gümüşte olması gereken ayar 925 olmalıdır. 925 ayarın altında kalanlar yoktur. Sadece bu tarz düşük ayarlar Arap gümüşü dediğimiz ürünlerde olabilir. Türkiye'de standart gümüş ayarımız 925'tir. Bir vatandaşımız da internet üzerinden 925 ayar diyerek bir ürün alıyor ancak yapılan incelemeler sonucu ürünün 120 ayar olduğu ortaya çıkıyor. Çok fazla kişiyi bu şekilde dolandırıyorlar. Yine bir başka vatandaşımız tanınmış bir internet sitesi üzerinden 350 TL'ye gümüş kolye alıyor ancak o üründe sahte çıkıyor. Sahte değil de gerçek gümüş olsa bile 350 TL etmeyecek ürünü bu fiyatlardan nasıl satıyorlar anlamış değiliz" ifadelerini kullandı.

"100-150 TL diyerek şikayetçi olmuyorlar"

Çok fazla insanın gümüş konusunda internet üzerinden dolandırıldığını ancak çok büyük miktarlarda zarara uğramadıkları için şikayetlerde bulunmadıklarını söyleyen gümüşçü Tülay Bakmaz, "Gümüşün sahte olup olmadığını anlamak için gözünüzün aşina olması gerekiyor. 925 ayar etiketi de basabiliyorlar. Anlamak için geleneksel yöntemler var ama en doğru yöntem bir gümüşçüye göstermektir. Dolandırılan bazı vatandaşlarımız sahte ürünlerini bize getiriyor ve vatandaşlara kanıt olarak göstermemizi istiyorlar. Dolandırılan bazı vatandaşlarımız 100-150 TL diyerek şikayetçi olmuyorlar. Bu nedenle de devletimiz bu konuda çalışma yapamıyorlar ancak devletimizin bu konu hakkında bizim sayemizde çalışmalara başlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gümüşün de sahtesi çıktı
Gümüşün de sahtesi çıktı
Gümüşün de sahtesi çıktı
Gümüşün de sahtesi çıktı

Türk Lirası, İnternet, Türkiye, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşün de sahtesi çıktı - Son Dakika


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