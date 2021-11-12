Gün Batımı Bir Günde En Fazla Kaç Defa İzlenebilir? - Son Dakika

Hiç düşündünüz mü bir günde gün batımı kaç defa görebilirsiniz?

"Küçük Prens'te (1943) Asteroid B-612'den gelen çocuksu adam, bir günde 44 kere günbatımını gördüğünü söyler.

Dünya, Asteroid B-612'den çok daha büyük peki Dünya'da yaşayan biri bu rekoru kırabilir?

Bir günde en fazla kaç kere günbatımını izleyebilir?

Teorik olarak Dünya'da güneşin batmakta olduğu bir yerden başlayıp, Dünya'nın doğuya döndüğü hızda batıya doğru seyahat ettiyseniz, o zaman sürekli bir gün batımı durumunda kalabilirsiniz.

Mantık olarak... Ekvator çizgisindeyseniz... Bunu başarmak için saatte 1,609 kilometre hızla gitmeniz gerekir. Bu inanılmaz bir hız çünkü mevcut uçaklar saatte 740 ile 925 kilometre hızla uçuyor. Akrobasi pilotlarının ulaştığı en yüksek hızsa 1,126 kilometre oldu.

2014 yılında, eski bir NATO pilotu olan Jonathan Nicol, fotoğrafçı Simon Roberts ve film yapımcısı Tristan Patterson, Citizen saat markasının tanıtım kampanyası için 24 saat diliminin tamamında Dünya çapında gün batımını takip etmeye çalıştı.

DENEDİLER AMA...

Ama onlar Ekvator çizgisinden başlamadılar. İzlanda'dan havalandılar, kuzeye ve doğuya uçarak 80 paralel kuzeye ve sıfır derece boylamına (baş meridyeni belirleyen kuzey-güney yönünde uzanan hayali çizgi) ulaştılar. Sonra Grönland'da gün batımını takip ederek batıya doğru yolculuğa başladılar. Rus hava sahasından uçmama kararı aldılar.

Bunun yerine, Grönland'dan geçerek ve Kanada'nın Resolute Körfezi'ne inerek sadece sekiz saat batıya uçtu. Orada, Bering Boğazı üzerinden Rusya'ya devam etmek yerine durdular. Bilimsel nedenlerden değil ama 'politik' nedenlerden dolayı çalışmayı sürdüremediler.

24 saat diliminde de gün batımını görmeyi başaramasa da... En azından denedi. Ortaya izleyebileceğiniz bu 5 dakikalık kısa film çıktı.

Sanırız bu konuda en şanslılar astronotlar... Her 90 dakikada bir Dünya'nın yörüngesinde dönen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, günde 16 gün doğumu ve 16 gün batımını görürler.

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