Gün batımı Harput'ta ayrı güzel

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde gün batımı ayrı bir görsel şölen sunuyor.



Elazığ'da zaman zaman gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Vatandaşlar güneşin batışıyla oluşan eşsiz manzarayı izlemek için en çok tarihi Harput Mahallesi'ni tercih ediyor. Harput'tan dağların arkasından batan güneş, kızıllığı ve tepesindeki bulutlar ile eşsiz bir manzara oluşturuyor. Objektife yansıyan karelerde, manzarayı izlemeye çıkan vatandaşların silueti ise kartpostallık görüntüler oluşturuyor.



Bingöl'den geldiğini belirten Yunus Şaşkın, "Harput'un tarihi bir yer olduğu söylenmişti. Gezmek için tavsiye ettiler ve merak ettim. Bizler de gelip gezdik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. En sonda ise gün batımını izledik. Güneşin batışını gördük. On numara fotoğraf çekilecek bir yer. Fotoğraf çekmek isteyen arkadaşlar gelip burada çekebilirler. Çok güzel" dedi.



Diyarbakır'dan arkadaşları ile Harput'a gezmeye geldiklerin dile getiren Murat Avdak ise "Harput'un tarihi yerlerini gezdik. Daha sonra da Harput'tan gün batımını izledik. Güneşin kızıllığını izledik. Gün batımını görmeleri ve fotoğraf çekmeleri için herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.



Gün batımını izlemeyi sevdiğini aktaran Murat Aydın ise "Gaziantepliyim. Babamın işinden dolayı 1 yıldır Elazığ'da yaşıyorum. Arkadaşlarla gezmeye geldik. Özellikle güneşin batışını çok seviyorum. Harput gerçekten çok güzel" diye konuştu.



Arkadaşları ile güneşin batışını izlemeye geldiklerini belirten Muhammed Ali Sonakalan da, "Güneş ve manzara çok güzel. Elazığ'ın ve Harput'un güzelliklerini görmeye geldik. Harput tarihi ve çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini ve gezmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ