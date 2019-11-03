Son Dakika Haberleri: Gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Son Dakika Güncel Gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

6 saat önce

Adana'da minare arkasından batan güneş eşsiz görüntüler oluşturdu.

Gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu, System.String[]

Adana'da minare arkasından batan güneş eşsiz görüntüler oluşturdu.


Gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Adana'da akşam saatlerinde güneşin ortaya çıkardığı renkler izleyenlere unutulmaz bir manzara keyfi sundu.


Gün batımı sırasında güneşin aynı anda bir kısmının sarı, bir tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi. Gün batımı sırasında renk cümbüşü oluşurken ufuk, adeta açık hava fotoğraf sergisine dönüştü.


Güneşin hemen minarenin arka tarafından batması kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
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