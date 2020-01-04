Gün batımında kuşların dansı mest etti - Son Dakika

İstanbul'da yoğun trafikte takılı kalan vatandaşlar gün batımında kızıllaşan gökyüzündeki kuşların dansıyla güzel görüntülere tanıklık etti.



Akşam saatlerinde yoğun trafiğin olduğu İstanbul'da vatandaşlar adeta güneşi uğurlarcasına uçan kuşların ve gün batımının oluşturduğu görüntülere tanıklık etti. Güneşin batmaya başlamasıyla birlikte kızıllaşan gökyüzünde kuşların sürü halinde uçması ortaya hayran bırakan görüntüler çıkardı. Yağlı tablo gibi görünen gökyüzü kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri mest etti. - İSTANBUL