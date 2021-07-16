GÜN BATIMINDA MÜZİK KEYFİ - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nce (Antalya DOB) 'Müzede Yaz Konserleri' dizisi aralıksız sürüyor. 'Gün Batımı Konseri'ne izleyici ilgisi yoğun oldu. Operanın solist sanatçıları piyano, keman, klarinet ve fagot eşliğinde neşeli dakikalar yaşattı.

Tarih kokan Antalya Müzesi'nin bahçesindeki açık hava sahnesinde gerçekleşen konserde mezzo soprano Pınar Tekol, tenor Burak Pektaş, bariton Mehmet Ali Tutar, piyanist Metin Kiper, klarinet sanatçısı Nilay Canca, fagot sanatçısı Oğuzhan Güner, keman sanatçısı Demet Emen sahne aldı.

'Gün Batımı Konseri'nde, solistler Pınar Tekol, Burak Pektaş, Mehmet Ali Tutar, piyano, keman, klarinet, fagot eşliğinde dünyaca ünlü yabancı ve Türk bestecilere ait eserleri yorumladı. Kahramanlık türkülerinin de seslendirildiği konserde, Anadolu'nun birçok yöresine yolculuk yapıldı, dillerden düşmeyen duygu yüklü ve neşeli türküler, şarkılar opera diliyle yorumlandı.

Solistler 'Vay Dünya Vay', 'Ay Kız', 'Hey Hey Yine de Hey Hey', 'Bir Hazin Hatıra Vardı', 'Hayat Seni Sevince Güzel', 'Ben Sana Doyamadum Doysun Kara Topraklar' eserleri yorumlarken zaman zaman izleyiciler de eşlik etti.

Konser, solistler ile izleyicilerin birlikte yorumladığı 'Bir Başkadır Benim Memleketim' adlı coşkulu eserle sona erdi. Sanatçılar alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.