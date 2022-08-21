Kuşadası'nda gün batımı - Son Dakika
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Kuşadası'nda gün batımı

21.08.2022 21:09

Gün batımından görüntü Fotoğraf çekilenler El heykeli Kuşadası yazısı AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.

Gün batımından görüntü

Fotoğraf çekilenler

El heykeli

Kuşadası yazısı AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda gün batımı - Son Dakika

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