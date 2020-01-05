Gün'den çağrı:

Çeşme Belediye spor Kulübü Başkanı Şerif Gün, "Taraftarın da, sporcunun da küfretmesine kesinlikle karşıyım. Bunu 2020 yılından itibaren silelim. 2020 milat olsun" çağrısında bulundu.



Süper Amatör Lig'de ikinci devre maçları başlarken bir açıklama yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, maçlarda taraftarların küfürlü tezahüratlarından utanç duyduğunu, futbolcuların da birbirlerine küfrederek kavgaya kadar varan davranışlarının kabullenilemez olduğunu vurgulayarak, küfürsüz spor için çağrıda bulundu.



"Takımını desteklemek, karşı takıma küfür etmek değildir"



Çeşme Belediyespor'un U-11 takımından A takımına kadar olan bütün takımlarında, sporcu yetişmesi için mücadele ettiklerinin altını çizen Kulüp Başkanı Gün, "Maçlarda 'taraftarım' diyerek gelip, maç boyunca, en değerli varlığımız annelere bile küfreden taraftar istemiyorum. Elbette taraftar, kendi takımını destekler. Takımımızın kazanması için ne gerekiyorsa yapalım. Marşlar, şarkılar söylesinler. Sesleri kısılıncaya kadar kendi takımlarını desteklesinler. Evet, karşı takımın moralini bozmak için bir takım değişik sesler de çıkarabilirler ama asla küfür etmemeleri gerekir. En değerli varlıklarımıza kadar uzanan küfürlere, bizim taraftarımız da olsa, karşı takımın taraftarı da olsa kesinlikle karşıyım. Utanç duyduğumuz bu küfürleri edenlere de taraftar olarak bakmıyorum. Takımını desteklemek, karşı takıma küfür etmek değildir" diye konuştu.



" Alaçatı'daki U-19 maçında küfrederek kavgaya neden olan sporcularıma ceza verdim"



Çeşme'nin, Türkiye'nin en batısında olduğuna dikkat çeken Gün, "Çeşme gibi bir yerde, medeniyetin içinde yoğrulmuş insanlara ben küfrü yakıştıramıyorum. Üçüncü dünya ülkelerinde bile küfrün olmaması gerekiyor. Biz spor yapıyoruz. Sportif bir yarış içindeyiz. Başarılı olmak için mücadele ediyoruz. Evet, iddialı olmalıyız ama kesinlikle küfür olmamalı. Bu söylediklerim, taraftarlar kadar futbolcular için de geçerli. Geçtiğim günlerde U-19'ların Alaçatıspor ile yaptıkları maçta, küfrün kavgaya neden olması üzerine kendi sporcularıma gerekli cezaları verdim. Antrenörlerim için de, futbolcularım için de aynı şeyleri söylüyorum. Antrenörlerimin kesinlikle küfür eden futbolcu yetiştirmelerini istemiyorum. Futbolun bir oyun olduğunu, farklı amaçları olduğunu unutmamalıyız. Spor yapıyoruz, savaş yapmıyoruz. Rakip bizim düşmanımız değil" diye uyardı.



"Alaçatı ile Çeşme, etle tırnak gibidir"



Alaçatı ile Çeşme'nin, etle tırnak gibi olduğunu vurgulayan Kulüp Başkanı Gün, "Alaçatı tabii ki rakibimiz. Tabii ki kazanmak için mücadele edeceğiz. Alaçatı ile kaynaşmışız. Kız alıp vermişiz. Birçoğumuzun akrabası Alaçatılı. Evlilikler, okul arkadaşlıkları zaten yoğun olarak var ama maça geldiği zaman, bizim taraftarımız onlara, onların taraftarı bize, ağza alınamayacak kadar ağır küfür ediyoruz. Bu, Çeşmelilere de, Alaçatılılara da yakışmaz. Benim de yarım Alaçatılı, yarım Çeşmeli. Sporcularımın yarısından fazlası öyle. Sadece Alaçatı olarak değil, bunu kafa olarak Çeşme'de 2020 yılından itibaren silelim. 2020, milat olsun" dedi.



"Maçlarda küfrü duyunca, kulüp başkanı olarak utanıyorum"



Sahalarda küfrü hiç duymak istemediklerinin altını kalın çizgilerle çizmek istediğini belirten Gün, "Futbol takımlarını, çocuklarımız spor yapsınlar, taraftar da futbol keyfi yaşasın diye kuruyoruz ama maçlarda küfrü duyunca çok utanıyorum. Rakibimize karşı utanıyorum, komşularımıza, arkadaşlarımıza karşı utanıyorum. Bu kulübün başkanı olarak utanıyorum. Onun için duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum. Bu takım herkesin. Takımımız taraftarıyla daha da güçlü. Kimseye 'maçlara gelmeyin' demek haddim değil. Başarıya ulaşacaksak, birlikte ulaşacağız ama Türkiye'nin en batısındaki Çeşme'ye ve taraftara küfrü yakıştıramıyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR