Son Dakika Haberleri: Gün Doğumunda Eşsiz Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Gün Doğumunda Eşsiz Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

28 dakika önce

Gün doğumunda eşsiz kar manzarası havadan görüntülendiİSTANBUL - Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının sabahın ilk ışıklarında oluşturduğu kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Gün doğumunda eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının sabahın ilk ışıklarında oluşturduğu kartpostallık manzara havadan görüntülendi. Beyaz örtüye bürünen şehir günün ilk ışıklarındaki görüntüsüyle hayran bıraktı.
Kent genelinde 3 gündür etkili olan kar yağışı dün gece saatlerinde de kendisini gösterdi. Sabah işe ve okula giden İstanbullular zaman zaman yollarda zor anlar yaşadı. Güneşin doğması ile birlikte kızıla çalan gökyüzü kar beyazının yansımasıyla çatılarda ve yüksek noktalarda görsel şölene dönüştü. Beyaz örtüye bürünen şehrin ilk ışıkları havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Genel
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