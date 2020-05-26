Gün doğumunda İstanbul boğazında yunusların dansı kamerada - Son Dakika

Gün doğumunda İstanbul boğazında yunusların dansı kamerada

İSTANBUL(İHA)- Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte kendilerini daha çok gösteren yunuslar, gün doğumuyla beraber İstanbul boğazında görüldü.

Fatih Sarayburnu sahilinde yüzen yunuslar görüntülendi. Korana virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında azalan gemi ve vapur trafiğini fırsat bulan yunuslar, boğaza akın etti. Sabah gün doğumuyla birlikte Sarayburnu sahilinde yunuslar kameraya takıldı. Yunusların geçişi sırasında martıların da eşlik ettiği görüldü.