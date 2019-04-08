Gün Geçtikçe Kasları Eriyor...13 Yaşındaki Görkem Tedavi Olmak İçin Yardım Bekliyor

Gün geçtikçe kasları eriyor.

Gün geçtikçe kasları eriyor...13 yaşındaki Görkem tedavi olmak için yardım bekliyor



AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan Polat ailesi 13 yaşındaki oğulları Görkem'in tedavisi için yardım bekliyor.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Görkem Polat, 5 yaşından beri Duchenne Musküler Distrofi kas hastalığı ile boğuşuyor. Her geçen gün kasları eriyen Görkem'in maddi imkansızlıklar yaşayan ailesi, tedavi masraflarını karşılayamadığı için yardım çağrısında bulundu. Beş yaşından itibaren sabit duramayışından ve sürekli düşmeleriyle ailesi tarafından fark edilen Görkem'e götürüldüğü hastanede dünya da nadir görülen Duchenne Musküler Distrofi kas hastalığı tespit edildi. Sekiz yıldır çocukları Görkem için bir çare arayanPolat ailesi, sonunda hastalığın ilerlemesini engelleyecek kök hücre tedavisiyle umutlandı.Fakat maddi anlamda imkansızlıklar yaşayan aile Görkem'in tedavi olabilmesi için gereken parayı toplayabilmek için devletin ve yardımsever vatandaşların kendilerine el uzatması için çağrıda bulundu. Teşhis konulduktan itibaren tedaviye başlayan Görkem, 8 yıldır büyük şehirlerdeki doktorların gözlemi altında. Beş yaşından itibaren yürümekten kesilen Görkem okula gidip gelmekte yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla okulu bırakmak zorunda kaldı.

"Maddi imkansızlığın verdiği çaresizlikle ne yapacağımızı bilemez haldeyiz"

Hastane hastane tedavi için koşturduklarını ancak tedavinin Hindistan'da bulunan bir hastanede olduğuna dikkat çeken baba Polat şöyle konuştu: "Görkem şuanda 13 yaşında ve beş yaşından beri bu hastalıkla boğuşuyor. Gün geçtikçe hareketleri daha da azalıyor. Çocuğumuz gözlerimizin önünde eriyor. Gerçekten çaresiziz. Kas hastalıkları alanında tedavi olabilecek her hastaneye gittik. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bile bu hastalığa çare olmadığını söylediler. İlerleyen süreçte Türkiye dışında Avrupa ülkelerinde kök hücre tedavisiyle bu hastalığı durdurabilme tedavisi olduğunu öğrendik. En sonunda da İstanbul'daki doktorlar tarafından Hindistan'da maliyeti 30 bin dolar olan kök hücre tedavisiyle bilgilendirildik. Fakat bu parayı denkleştirmemiz ne yazık ki mümkün değil. Çocuğumuz için her yola başvurduk. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ama maddi imkansızlığın verdiği çaresizlikle ne yapacağımızı bilemez haldeyiz."

Hastalığın genetik olduğunu söyleyen Tekin Polat, aileden beş kişiyi Duchenne Musküler Distrofi kas hastalığından 20-25 yaşlarında hayatlarını kaybettiklerini dile getirerek, "Biz çocuğumuzun tedavi olmasını, diğer arkadaşları gibi yürümesini, koşmasını, gezmesini ve okuluna devam etmesini istiyoruz. Tedavi maliyeti olan 30 bin doları denkleştirmemiz, bizler için çok zor. Bu konu da hayırseverlerden ve duyarlı olan herkesten Allah rızası için yardım elini uzatmalarını istiyoruz. Rabbim kimseye böyle bir evlat acısı göstermesin. Gerçekten çok zor bir durumdayız" şeklinde konuştu.

"Az çok demeden Görkem'in umuduna destekte bulunalım"

Valilikten yardım toplamak için izin belgesi aldığını dile getiren Baba Polat, "Türkiye genelinde yardım toplayabilmemiz için 15 Şubat'ta resmi olarak izin belgesi aldık. Biz yaklaşık beş aydır bu mücadelemizi sürdürmekteyiz. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak yaklaşık olarak 50 bin TL civarı bir para toplanmış bulunmakta. Diğer maliyet için biz çok sıkıntılar çekmekteyiz. Bunun için hayırseverlerden, iş adamlarımızdan, Eleşkirt Kaymakamımızdan, Sayın Valimizden, Milletvekillerimizden bu konuda bize yardımda bulunmalarını talep ediyorum. Az çok demeden Görkem'in umuduna destekte bulunalım" ifadelerini kullandı.

Oğlunun sağlığına kavuşması için olması gereken tedavinin yüksek maliyetini karşılayacak durumlarının olmadığını söyleyen anne Polat, oğlunun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Hastalığının teşhisi, tedavisi ve gerekli görülen için elde avuçta ne varsa harcadığını, ancak kesin bir sonuca ulaşılamadığını belirten baba Polat oğlunun gün geçtikçe hareketlerinin azaldığını vurguladı.

"En büyük hayali olan Bilgisayar Mühendisi olmak"

Tekerlekli sandalye de gidip geldiğini söyleyen Görkem Polat, bütün ihtiyaçlarını ailesi yardımıyla karşılıyor. Teknolojiyle yakından ilgili olan Görkem Polat, en büyük hayalinin Bilgisayar Mühendisi olmak olduğunu belirterek, "Hastalığım yüzünden okula gidip gelmekte zorluk çekiyorum ve okula gidemiyorum. Bende tedavimi olup okuluma gitmek istiyorum. Bu yüzden de yardım istiyorum. Tedavi olmam için Hindistan'da 30 bin dolarlık bir tedavi var. Bende o tedaviye gidip iyileşmek arkadaşlarım gibi koşup oynamak istiyorum. Hayırseverlerden, herkesten yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sesini duyurabildiği her yere ulaşmaya çalışan ailenin, Görkem Polat Adına açmış oldukları Ziraat Bankası Eleşkirt/Ağrı Şubesi; Hesap numarası: 0416 8705 0207 5002 İBAN Numarası TR 7800 0100 0416 8705 0207 5002

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