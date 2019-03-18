Gün Gelecektir, Bu Terör Onları da Vuracaktır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İslam coğrafyası üzerinde meydana gelen terör saldırılarının en başlıca sebebi emperyalist ve siyonistlerdir ve onları destekleyen ülkelerdir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İslam coğrafyası üzerinde meydana gelen terör saldırılarının en başlıca sebebi emperyalist ve siyonistlerdir ve onları destekleyen ülkelerdir. Gün gelecektir, bu terör onları da vuracaktır." dedi.



Fatsa ilçesindeki partilerle bir araya gelen Destici, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlayarak, tüm şehitlere minnettar olduklarını söyledi.



Destici, siyasi bölücülere karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Şu anda da Türkiye'ye karşı saldırılar devam ediyor. Siyasi bölücülük almış başını gidiyor. Nasıl askerimiz, Mehmetçiğimiz ve polisimiz teröristlerle mücadele ediyorsa, bizim de siyasi partiler olarak siyasi bölücülere karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Büyük Birlik Partisi olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydeden Destici, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde siyasi bölücülerin belediye kazanması muhtemel yerlerde aday çıkartmayarak orada önde olanları destekleyeceğimizi ifade ettik. Bizim önde olduğumuz yerlerde ise bizim desteklenmemiz gerektiğini söyledik, ama bizim dışımızda samimi bir yaklaşım göremedim. Hiç kimse üç beş oy ya da belediyeden vazgeçemedi." ifadesini kullandı.



Terörle iltisaklı olanlara seçim için para ödenmemesini gerektiğini vurgulayan Destici, "Bunlar terörist denilen ve hakikaten de öyledir. Terörist ve siyasi bölücülerdir ama bunların cebine 95 milyon lira para konuldu, 'Git, seçimlerde çalış' diye. Kanun ve yasa böyle diyebilirler. Kanun ve yasayı siz çıkarttınız kardeşim. Ben gerekli hukukçularla görüştüm, en tepedekilerle. Burada istenirse bir düzenleme yapılır, terör örgütüyle iltisaklı olanların paraları kesilir ama düzenlemeyi yapmadılar." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni Zelanda'da camiye yapılan terör saldırısı



Destici, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısını da nefretle kınayarak, şunları kaydetti:



"Orada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Maalesef başta ABD ve İngiltere olmak üzere batının bunu bir terör saldırısı olarak nitelememesi tarihlerine sürülmüş bir yüz karasıdır. Bir ayıptır ve gelecekte de bu ayıbın onlar açısından da bedelleri olacaktır. İslam coğrafyası üzerinde meydana gelen terör saldırılarının en başlıca sebebi emperyalist ve siyonistlerdir ve onları destekleyen ülkelerdir. Gün gelecektir, bu terör onları da vuracaktır. Terörün dili ve dini olmaz. Bizim buna karşın ortak bir duruş ve eylem sergilememiz gerekmektedir. İslamla terörü kimse yan yana getiremez. İslam barış dinidir, bütün siyasetçilerimiz olarak ve sadece Türkiye değil, bütün İslam dünyasındaki yöneticilerin batıya karşı ortak bir duruş ve tavır sergilemesi gerekmektedir."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gamze Özçelik'ten Yeni Zelanda'daki Katliama Çok Sert Tepki!

Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz

Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu

PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş