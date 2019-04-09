"Gün ihracatçıların günü olacak"

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bir dönem finans, bir dönem inşaat sektörü ama artık değişmeyen tek gerçek var; üretim ve ihracat. Bundan sonra gün ihracatçıların günü olacak" açıklamasında bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bir dönem finans, bir dönem inşaat sektörü ama artık değişmeyen tek gerçek var; üretim ve ihracat. Bundan sonra gün ihracatçıların günü olacak" açıklamasında bulundu.

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