"Gün ihracatçıların günü olacak"
33 dakika önce
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bir dönem finans, bir dönem inşaat sektörü ama artık değişmeyen tek gerçek var; üretim ve ihracat. Bundan sonra gün ihracatçıların günü olacak" açıklamasında bulundu.
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bir dönem finans, bir dönem inşaat sektörü ama artık değişmeyen tek gerçek var; üretim ve ihracat. Bundan sonra gün ihracatçıların günü olacak" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:54
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