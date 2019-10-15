Son Dakika Haberleri: Gün: "Öğrencinin aktif olduğu bir eğitim sistemi bizim önceliğimiz"
Son Dakika Güncel Gün: 'Öğrencinin aktif olduğu bir eğitim sistemi bizim önceliğimiz'

Gün: "Öğrencinin aktif olduğu bir eğitim sistemi bizim önceliğimiz"

2 saat önce

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün okul ziyaretlerine devam ederek, "Öğrencinin aktif olduğu bir eğitim sistemi bizim önceliğimiz" dedi.

Gün:

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün okul ziyaretlerine devam ederek, "Öğrencinin aktif olduğu bir eğitim sistemi bizim önceliğimiz" dedi.


Demirkent TOKİ İlkokulu ve ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, idareci ve öğretmenlerle okulun genel durumu ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.


Gün, 2023 eğitim vizyonu ilkokuldan başlayarak tüm öğretim kademelerinde çocukların sahip oldukları becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için "Tasarım-Beceri Atölyeleri" kurulduğunu ifade ederek bu atölyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacağını; soru çözme, konu anlatımı gibi bir eğitim anlayışından üretimi, yapmayı, etkileşimi, derinleşmeyi öne çıkaran bir anlayış olduğu için çok önemli olduğunun özellikle altını çizdi.


Ziyaret kapsamında öğrencilere de hitap eden Gün, "Bu sene ilk günlerden itibaren istekli, heyecanlı bir idareci, öğretmen ve öğrenci kitlesiyle karşılaşmasının kendisini ziyadesiyle memnun ettiğini bildirerek çocukların yollarına ışık, hayallerine merdiven olmak, onlarla birlikte yazacağımız hikayelerin başkahramanı olmaları için buradayız. Sahne sizin! "Buyurun, çocuklar!" diyoruz. Sahneye onları alıp, onları önceliyoruz. Çok aktif, çok anlatan öğretmen değil; öğrencinin aktif olduğu bir sistemi önceliyoruz. Bu anlayışla yapılan eğitim ve öğretimin daha kalıcı olur. Bu anlayışla yapılan eğitim ve öğretim geleceğe, yarına daha çok ışık tutuyor. Bu sayede aydınlık nesillere ulaşabiliriz." dedi. - ERZİNCAN

Demirkent, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:22 Kaynak: İHA
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