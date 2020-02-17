Gün, okul ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Gün, okul ziyaretlerine devam ediyor

6 saat önce

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

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Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.


Okul ziyaretleri kapsamında Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, daha sonra öğretmenlerle değerlendirme toplantısı yaptı. Gün, yaptığı açıklamada zamanın çabuk geçtiğini ve öğrencilerin bu günleri iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tanıttığı Eğitim Bilişim Ağı hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Eğitimde fırsat adaleti çerçevesinde tümüyle yenilenen Eğitim Bilişim Ağının içeriği, etkileşimli okul kitapları, ders anlatım videoları, sınavlar ve uygulamalar ile güncellendi. Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan EBA, öğrencilerin ve öğretmenlerin duydukları pek çok ihtiyaca karşılık veriyor. Yenilenen modern ve sade kullanıcı ara yüzü ve akıllı özellikleriyle yeni EBA, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ile velilerin kullanımına açıldı. Ayrıca il genelinde yürütülen kitap okuma projesi ve ulusal yarışmalara katılım konusunda öğrenciler teşvik edilmelidir. Dyned'in etkin bir şekilde kullanılması ve öğrencilerin devamsızlık konusunda uyarılması gerekiyor" diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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