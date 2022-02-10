Üye Girişi
Gün ortası dükkanın önündeki aracı çaldılar - Son Dakika

Gün ortası dükkanın önündeki aracı çaldılar

10.02.2022 12:55
Gün ortası dükkanın önündeki aracı çaldılar

Sivas'ta hırsızlar iş yerinin önünde park halindeki aracı çalıp kayıplara karıştı.

Sivas'ta hırsızlar iş yerinin önünde park halindeki aracı çalıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre ilginç otomobil hırsızlığı Sivas'ta Ahiemir Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen hırsızlar, dükkanın önünde park halindeki anahtarı üzerinde bulunan otomobili çalarak kayıplara karıştı. Gün ortası gerçekleşen hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde araç çalınmadan önce iki kişinin araç çevresinde keşif yaptıkları görüldü. Polis ve jandarma ekipleri her yerde aracı arıyor. Aracı çalan hırsızların gün içerisinde Alibaba Mahallesinde girdikleri bir zincir marketten alışıverip yaparak para ödemeden ayrıldıkları da ileri sürüldü. - SİVAS

Gün ortası dükkanın önündeki aracı çaldılar

YORUMLAR
500

Otomobil, Tragger, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gün ortası dükkanın önündeki aracı çaldılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:38 Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki: TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır
12:33 Göbeğinde sakladığı çantadan 3 kilo altın çıktı! Ekipler şaştı kaldı
12:27 UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!
12:20 Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı
12:20 Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
11:59 Pandemi doğal yollarla çıkmadı mı? "Koronavirüs laboratuvardan sızdı" iddiasını güçlendirecek yeni deney
11:51 Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 13:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: Gün ortası dükkanın önündeki aracı çaldılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement