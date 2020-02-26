Gün ortası işlemlerde BIST yüzde 0.83 düşüşte, dolar 6.15 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gün ortası işlemlerde BIST yüzde 0.83 düşüşte, dolar 6.15 lirada - Son Dakika Ekonomi

Gün ortası işlemlerde BIST yüzde 0.83 düşüşte, dolar 6.15 lirada

7 saat önce

Güne yüzde 0.07 düşüşle 114 bin 281 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içi en düşük 113 bin 340 puanı ve en yüksek 114 bin 645 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.83 düşüşle 113 bin 420 puanda.

Gün ortası işlemlerde BIST yüzde 0.83 düşüşte, dolar 6.15 lirada, System.String[]
–  Güne  yüzde 0.07 düşüşle 114 bin 281 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içi en düşük 113 bin 340 puanı ve en yüksek 114 bin 645 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.83 düşüşle 113 bin 420 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içi en düşük 154 bin 258 puanı ve en yüksek 155 bin 555 puanı gördükten sonra yüzde 0.13 düşüşle 155 bin 7 puanda.

Covid-19 salgını sebebiyle Avrupa piyasaları düşüşle açılırken, Asya piyasaları da düşüşle kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.16 düşerek 12.38'e gerilerken ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 11.79 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerde:

dolar en düşük 6.1376 lira ve en yüksek 6.1588 lirayı gördükten sonra, 6.15 – 6.16 lira aralığında,

euro en düşük 6.6789 lira ve en yüksek 6.7076 lirayı gördükten sonra, 6.70 – 6.71 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.9754 lira ve en yüksek 8.0063 lirayı gördükten sonra 7.97– 7.98 lira aralığında


- İstanbul
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i hakaret davasından beraat etti
Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi Valilik, İstanbul için lodos fırtınası uyarısı yaptı Haluk Levent, ünlü oyuncu Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:18:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gün ortası işlemlerde BIST yüzde 0.83 düşüşte, dolar 6.15 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]