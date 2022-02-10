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Gün ortasında dükkanın önündeki aracı böyle çaldılar - Son Dakika

Gün ortasında dükkanın önündeki aracı böyle çaldılar

10.02.2022 19:11

Gün ortasında dükkanın önündeki aracı böyle çaldılar Sivas'ta hırsızlar iş yerinin önünde park halindeki aracı çalıp kayıplara karıştı Sivas'ta hırsızlar iş yerinin önünde park halindeki aracı çalıp kayıplara karıştı.

Gün ortasında dükkanın önündeki aracı böyle çaldılar

Sivas'ta hırsızlar iş yerinin önünde park halindeki aracı çalıp kayıplara karıştı

SİVAS - Sivas'ta hırsızlar iş yerinin önünde park halindeki aracı çalıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre ilginç otomobil hırsızlığı Sivas'ta Ahiemir Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen hırsızlar, dükkanın önünde park halindeki anahtarı üzerinde bulunan otomobili çalarak kayıplara karıştı. Gün ortası gerçekleşen hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde araç çalınmadan önce iki kişinin araç çevresinde keşif yaptıkları görüldü. Polis ve jandarma ekipleri her yerde aracı arıyor. Aracı çalan hırsızların gün içerisinde Alibaba Mahallesi'nde girdikleri bir zincir marketten alışıverip yaparak para ödemeden ayrıldıkları da ileri sürüldü.

Gün ortasında dükkanın önündeki aracı böyle çaldılar
Gün ortasında dükkanın önündeki aracı böyle çaldılar
Gün ortasında dükkanın önündeki aracı böyle çaldılar

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Tragger, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gün ortasında dükkanın önündeki aracı böyle çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gün ortasında dükkanın önündeki aracı böyle çaldılar - Son Dakika
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