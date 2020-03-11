Gün sonu değerlendirmesinde ortalık karıştı! Gelinim Mutfakta'da neler oldu? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gün sonu değerlendirmesinde ortalık karıştı! Gelinim Mutfakta'da neler oldu? - Son Dakika Magazin

Gün sonu değerlendirmesinde ortalık karıştı! Gelinim Mutfakta'da neler oldu?

6 saat önce

Başak'ı eleştirirken gelini Hatice'ye de tavır göstermediği için çıkıştı.

Gün sonu değerlendirmesinde ortalık karıştı! Gelinim Mutfakta'da neler oldu?, System.String[]

Başak'ı eleştirirken gelini Hatice'ye de tavır göstermediği için çıkıştı. Çiğdem Hanım ise, sürekli konuştuğunu ve Hatice de dahil kimseye fırsat vermediği için Hüsniye Hanıma yüklendi. İkili arasında sert diyaloglar gerçekleşti..


Hatice Çarpar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:36 
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