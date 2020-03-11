Gün sonu değerlendirmesinde ortalık karıştı! Gelinim Mutfakta'da neler oldu?

Başak'ı eleştirirken gelini Hatice'ye de tavır göstermediği için çıkıştı. Çiğdem Hanım ise, sürekli konuştuğunu ve Hatice de dahil kimseye fırsat vermediği için Hüsniye Hanıma yüklendi. İkili arasında sert diyaloglar gerçekleşti..



