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Gün sonu değerlendirmesinde ortalık karıştı! Gelinim Mutfakta'da neler oldu?
6 saat önce
Başak'ı eleştirirken gelini Hatice'ye de tavır göstermediği için çıkıştı.
Başak'ı eleştirirken gelini Hatice'ye de tavır göstermediği için çıkıştı. Çiğdem Hanım ise, sürekli konuştuğunu ve Hatice de dahil kimseye fırsat vermediği için Hüsniye Hanıma yüklendi. İkili arasında sert diyaloglar gerçekleşti..
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:36
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