Gün ve saat kısıtlaması olmadan para transferi fırsatı - Son Dakika

Gün ve saat kısıtlaması olmadan para transferi fırsatı

YENİ nesil ödeme platformu ininal, kullanıcılarının gün ve saat kısıtlaması olmadan para transferi işlemlerini yapabilmeleri için 7 gün 24 saat bankaya transfer (EFT/havale) hizmetini hayata geçirdiğini duyurdu.

Gün ve saat kısıtlaması olmadan para transferi fırsatı, System.String[]

YENİ nesil ödeme platformu ininal, kullanıcılarının gün ve saat kısıtlaması olmadan para transferi işlemlerini yapabilmeleri için 7 gün 24 saat bankaya transfer (EFT/havale) hizmetini hayata geçirdiğini duyurdu.

Yeni nesil ödeme platformu ininal ile akıllı ödeme teknolojileri alanında vizyoner FaaS (fintech servis platform sağlayıcı) şirketi olarak faaliyet gösteren Birleşik Ödeme iş birliği ile hayata geçen hizmet kapsamında kullanıcılar zaman kısıtlamasına takılmadan transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda ininal kullanıcıları artık ücret ödemeden istediği bankaya dilediği zaman para transferi yapabilecek.

"BU DÖNEMDE HARCAMA ALIŞKANLIKLARINDA DA DEĞİŞİKLİKLER OLDU"

Hayata geçirdikleri yenilikler hakkında bilgi veren ininal CEO'su Hakan Gonca, "Kovid-19 süresince yeni nesil ödeme sistemi olmamız ve kullanıcı kitlemizin evde olması, evden online alışveriş yapmaları ve oyun oynamaları sebebiyle kart kullanımının arttığını gördük. Kart harcaması dışında en çok kullanılan para transferi hizmetini de müşterilerimize sunarak bankacılık ihtiyaçlarının hepsini karşılamak istedik. Bu kapsamda ihtiyacı görüp hızla yanıt vererek yeni fonksiyonumuzu geliştirdik. Bu dönemde harcama alışkanlıklarında da değişiklikler oldu. Alışverişlerde nakit para kullanımı yerine kart kullanımı öne çıkarken alışverişler olabildiğince dijitale taşındı. Böylelikle kart kullanım oranları artarken kullanım alanları ve ihtiyaçlar değişti. Bu süreci göz önünde bulundurduğumuzda, ininal Kart'a 7 gün 24 saat bakiye yükleme hizmetine ek olarak, kullanıcılarımızın zaman kısıtı olmadan her an tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla 7 gün 24 saat bankaya transfer hizmetimizi hayata geçirdik. Bu hizmetimiz için, akıllı ödeme teknolojileri alanında vizyoner Türkiye'nin ilk ve tek FaaS (fintech servis platform sağlayıcı) şirketi olarak faaliyet gösteren Birleşik Ödeme ile iş birliği yaparak güçlerimizi birleştirdik. ininal kullanıcıları mesai saatleri içinde tüm bankalara gönderim yapabilirken mesai saatleri dışında da anlaşmalı olduğumuz bankalara gönderim yapabiliyor" dedi.

GONCA: KULLANICILARIMIZ 7 GÜN 24 SAAT PARA TRANSFERLERİNİ YAPABİLECEK

Birleşik Ödeme ile yaptıkları iş birlikteliği detaylarını anlatan Gonca, "Kullanıcılarımıza iş birlikteliğimiz ile mesai saatleri dışında ve hafta sonları göndericisi ve alıcısı farklı bankalara para transferi imkanı sunuyoruz. Kullanıcılarımız mesai saatleri ve mesai saatleri dışındaki transferler için kullanılan farklı API'lar ile her an transfer işlemi yapabiliyor. Kullanıcılarımızdan gelen işlem taleplerini Birleşik Ödeme'ye iletiyoruz. Talepleri alan Birleşik Ödeme bankalarla olan API entagrasyonları ile transfer işlemlerinin gerçekleşmesini sağlıyor. Para transferinde limit, standart kullanıcılar için 750 TL iken ininal Plus Hesap kullanıcıları içinse 50 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Para transferi ininal Cüzdan üzerinden, para gönder menüsündeki bankaya transfer sekmesinden gerçekleştiriliyor. Para aktarımı talimatı gerçekleştikten sonra, maksimum 15-20 dakika içerisinde para transferi karşı bankanın hesabına geçiyor. ininal kullanıcıları mesai saatleri içinde tüm bankalara gönderim yapabilirken, mesai saatleri dışında Akbank, Albaraka, Denizbank, Enpara, Fibabanka, Garanti Bankası, Halkbankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'na gönderim yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

ininal iş birliğini değerlendiren Birleşik Ödeme CEO'su İlker Sözdinler, "EFT saatlerine bağlı kalmadan bankalar arası 7 gün 24 saat para transferine imkan tanıyarak sektörde inovasyon yaratan Nöbetçi Transfer ürünümüzü 2015 yılında geliştirdiğimizden bu yana, kurumların online kanallarına entegre ederek transfer altyapısı sağlamaktayız. Türkiye'nin en fazla banka iş birlikteliğine sahip fintech şirketi olarak, Fintech-as-a-Service (FaaS) vizyonumuzla Türkiye'nin önde gelen kurumlarına sunduğumuz 7 gün 24 saat para transferi altyapımızı ininal ile buluşturmak bizler için de oldukça değerli. Türkiye fintech ekosisteminde iki elektronik para şirketinin, bu proje ile son kullanıcının hayatını kolaylaştırarak fayda sağlayacak bir iş birlikteliği ortaya koyduğunu düşünüyorum" diye konuştu.


Transfer, Türkiye, Gonca, Nesil, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gün ve saat kısıtlaması olmadan para transferi fırsatı - Son Dakika Ekonomi

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