Gün yüzüne çıkarılan tarihin yüzüne bakan yok

Erciyes Dağı'nın güney eteğinde bulunan ve Porto Hititler, Hititler, Asurlar, Frigyalılar ve Romalılar tarafından kullanılan bölgede ortaya çıkarılan Gereme Harabeleri, adeta kaderine terk edildi.



Develi ilçesinin 12 kilometre kuzeyinde ve Erciyes Dağı'nın güney eteğindeki vadide bulunan Gereme Harabeleri önemli mabet manastır kalıntıları, kilise tepe, yamaç tepe ve karın tepeleriyle çevrili. Yapılan araştırmalarda bölgenin Porto Hititler, Hititler, Asurlar, Frigyalılar ve Romalılar'ın kullandığı belirlenirken, bölge 1071 yılında Türkler tarafından ele geçirildi.



Develi ilçesi sakinlerinden Mutlu Çimen, bölgede eski zamanlarda 600 bin kişinin yaşadığını ifade ederek, "Hz. İsa'nın havarilerinin buralarda yaşadığı söyleniyor. Tarih boyunca Hititler, Asurlular ve Bizansların da önemli yerleşim yeri oluyor. Ticaret yerinin yolu olduğu için birçok medeniyet burada yaşamış. Burası 1955 yılında keşfediliyor. İlk bulunduğunda 7 büyük kilise ve diğer kalıntılarla bulunuyor. Tabi 20 yıl içerisinde defineciler veya diğer şahısların burayı harap etmesi nedeniyle belli yıkıntılar gerçekleşiyor. Şu anda son hali gördüğünüz gibi son iki parça kalmış durumda. Aşağıda yine aynı şekilde bir hamam, yine yukarıda göreceğiniz dağın tepesinde yine bir kilisenin kalıntıları bulunmakta. O şekilde bir yerimiz ama buraya devletimizin özellikle bu bölgeye turistlik bölge açısından tekrar değerlendirmeli. Bu bölgenin yolu düzeltilerek turizme açılmasında büyük bir fayda vardır" diye konuştu. - KAYSERİ