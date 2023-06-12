Günay Güc: Turizmde hedefler çok yakın Günay Güc: Paket tur satışı kişisel harcamaları yakalamalı - Son Dakika
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Günay Güc: Turizmde hedefler çok yakın Günay Güc: Paket tur satışı kişisel harcamaları yakalamalı

Günay Güc: Turizmde hedefler çok yakın Günay Güc: Paket tur satışı kişisel harcamaları yakalamalı

12.06.2023 13:37

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Turizm Firması' ödülüne layık görülen Vippon Holidays'in kurucusu ve yöneticisi genç girişimci Günay Güc, yılın ilk çeyreğindeki turizm verilerini yorumladı. "Turizmde hedefler çok yakın" diyen Güc, paket tur satışlarına dikkat çekti.

Turizm gelirleri yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32.3 artarak 8 milyar 690 milyon 505 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 20.8'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ederken bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 503 milyon 255 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 187 milyon 249 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 'En Başarılı Turizm Firması' ödüllü Vippon Holidays'in kurucusu ve yöneticisi genç girişimci Günay Güc, turizm verilerini değerlendirdi.

Günay Güc: Turizmde hedefler çok yakın Günay Güc: Paket tur satışı kişisel harcamaları yakalamalı

ATILACAK ADIMLAR GELİRLERE YANSIYACAK

Ortaya çıkan tablonun beklentiler paralelinde olduğunu söyleyen Günay Güc, turizmde 2023 hedeflerinin rahatlıkla yakalanacağını belirtti. Paket tur harcamalarının kişisel harcamaların oldukça gerisinde olmasına dikkat çeken Güc, "Paket tur tarafında rakamların kişisel harcamalar seviyesine çıkması oldukça önemli. Bu tarafta atılacak her adım turizm gelirlerimize pozitif katkı sağlayacak. Ülkemizi yurt dışında temsil eden bir firma olarak çalışmalarımızı biz de bu yönde sürdürüyoruz. Türkiye'nin turizm potansiyelinin farkındayız. Yakın gelecekte çok daha iddialı rakamların ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 84 DOLAR

TÜİK'in verilerine göre yılın ilk çeyreğinde ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.8 artış gösterdiğine vurgu yapan Günay Güc sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk çeyrekte 8 milyon 181 bin 566 kişi ülkemizde çıkış yaptı. Ziyaretçilerin yüzde 20.4'ünü 1 milyon 672 bin 332 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu dönemde ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 84 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 69 dolar oldu. Bunun daha da yukarılara çıkması, dünya ortalaması yakalanmalı. Biz bu rakamları çok önemsiyoruz. Vippon Holidays olarak bu verileri düzenli olarak takip ederek planlamamızı bu yönde yapıyoruz."

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