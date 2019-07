Günay Güvenç kendine güveniyor

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in file bekçisi Günay Güvenç, artık kaleciliğin değiştiğini ve kalecilerin daha fazla görev almaya başladığını belirterek, bu sorumluluğun altından kalkabileceğine inandığını söyledi.

Sırayla Beşiktaş, Göztepe ve Gazişehir Gaziantep'te şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli kaleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon zorlu bir lig olan Spor Toto 1. Lig'de play-off'lardan bir üst lige çıktıklarını hatırlatarak, Gazişehir Gaziantep'e ilk imzayı atarken söz verdikleri Süper Lig'e yükselme hedefini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Özellikle play-off maçlarının kendileri adına çok sancılı geçtiğini anlatan Günay, zorlu da olsa Gaziantep'in yeniden ait olduğu lige gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Günay, kişisel olarak bazı hedeflerinin olduğunu ve bu anlamda Avrupa maçlarında boy göstermek istediğini belirterek, "Benim tahminim Gazişehir artık bu ligde kalıcı olur. Ben de burada futbola devam ederim diye düşünüyorum." dedi.

Günay, Gazişehir Gaziantep ile yeniden sözleşme imzalamasına ilişkin, şöyle konuştu:

"Benim karar vermem çok uzun sürmedi. Geçen sezon lig ayrımı yapmaksızın burada kalmakla ilgili düşüncem vardı. Benim tek hedefim bu kulübü iyi yerlere getirmekti. Geçen sene şampiyonluk olmasa da devam etmeyi düşünüyordum. Sezon tamamlandıktan sonra 15 gün kadar tatil yaptım. Ardından arayanlar da oldu ve durumumu soranlar oldu açıkçası. Bunların hepsine de 'önceliğim Gazişehir' dedim. Zaten başkanımızla da sezon içerisinde birbirimize söz vermiştik."

"Gelişim gösterebilecek bir kaleciyim"

Almanya'da altyapı eğitimi almış bir kaleci olduğunu anımsatan 28 yaşındaki kaleci, şöyle devam etti:

"Almanya'da eğitim almış olmam nedeniyle günümüz kalecisinin olması gereken özellikleri biraz daha erken görme imkanı yakaladım. Ama bence kalecilikteki büyük değişimi Alman kaleci Manuel Neuer gerçekleştirdi. Kaleci pozisyonunda bu büyük bir devrim gerçekleştirdi. Ayak, yan toplar ve oyunu ön görme gibi şu an istenen bazı şeyleri Almanya'daki altyapıda almıştık. Artık çizgi kalecisi kalmadı. Kalecilerden beklenti daha fazla oldu. Sağ-sol ayaklarının iyi olması gerekiyor, defans dörtlüsüyle aynı dili konuşabilmesi çok önemli hale geldi. Artık kalecilik çok değişti. Çok daha fazla sorumluluk almaya başladık. Ben de bu sorumluluğun altından kalkabileceğimi düşünüyorum. Ben gelişim gösterebilecek bir kaleciyim. Kariyer planlamam da açıkçası tam istediğim gibi gidiyor. Ben hep derim, oynamayı hedefleyen bir kaleciyim. Benim için lig fark etmez. Çünkü oynayarak keyif alan bir kaleciyim."

Kızı motivasyon kaynağı

Kaleci Günay, ailesini çok önemseyen bir kişi olduğunu ve ailesinin de kariyeriyle ilgili aldığı kararlara her zaman saygı gösteren bir yapıya sahip olduğuna işaret etti.

Bir kızının olduğunu aktaran Günay, "Artık hayatımdaki her şeyi çocuğumu düşünerek yapıyorum. Çocuk beni çok değiştirdi. Benim adıma da çok güzel bir değişim yaşandı. Futbolum için de kızım ayrı bir faktör oldu, beni motive ediyor. Mesela kızımın videolarını izleyerek maça çıkıyorum, bu da beni motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Genç kalecilere öneriler

Genç yaşta büyük takımlarda forma giymenin futbolcunun sorumluluğunu 2-3 katına çıkardığına işaret eden Günay, "Türkiye'de Türk bir kalecinin hataları farklı karşılanırken, yabancı bir kalecinin hataları farklı karşılanıyor. Benim Türk genç kalecilere önerim, sosyal medyadan uzak durmaları. Son dönemlerde çok fazla ilgi görüyor ama orada ağza alınmayacak şeyler oluyor." diye konuştu.

"Hoca bağırırsa sorun yok, bağırmazsa problem vardır"

Günay, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili fikirlerini de şöyle paylaştı:

"Televizyondan takip ettiğim bir hoca. Sumudica, benim çalışmak istediğim hoca profiline çok yakın. Çünkü saha kenarında koşan, bağıran hocaları seviyorum. Bu hoca, benim futbolcu karakterime de çok yakın. Ben bağıran hocaları, 'her şeyini veren' diye nitelendiririm ve onları severim. Çoğu Balkanlı teknik direktörler gibi Sumudica da sert bir hoca. Bağıran hoca iyidir, hoca bağırırsa sorun yok, bağırmazsa problem vardır. Hoca konuşmazsa sorunlar başlar."

"Cenk'in bana borcu var"

Günay Güvenç, daha önce Gaziantepspor forması da giyen Cenk Tosun'un geçtiğimiz günlerde Denizlispor forması giyerek yaptığı kutlamanın hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Denizlispor şampiyon olduktan sonra Cenk, Denizlispor forması giyip kutlamıştı. Ben de ona sosyal medyadan 'Sana Gazişehir forması da giydireceğim, biz de şampiyon olacağız.' diye mesaj atmıştım. O da kabul edip söz vermişti. Şampiyon olduğumuz gece Cenk'e mesaj attım, Cenk de o gece milli maçta sakatlanmıştı. Cenk'in morali bunun için bozulmuştu ve sakatlığı nedeniyle bir aksilik olmuştu. Sonra Cenk için tatil yaptığı Fethiye'deki oteline Gazişehir forması gönderdim ama kargo yanlış yollanmış, eline ulaşmadı. Cenk'in bana borcu var, onu ödeyecek. Çünkü Cenk sözünde duran, çok sevdiğim bir arkadaşım. İnşallah onu da bir gün Gaziantep'te görürüz. Cenk'e buradan mesaj yolluyorum, Gazişehir formasını giydireceğim ona... Çünkü Cenk'in Gazişehirli formayla fotoğrafını taraftarlar da bekliyor."

