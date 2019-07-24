Son Dakika Haberleri: Günay'ın eski sahibi Günay Tuncel öldü
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Günay'ın eski sahibi Günay Tuncel öldü

1 saat önce

GÜNAY Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti.

Günay'ın eski sahibi Günay Tuncel öldü, System.String[]
GÜNAY Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti.
Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibi  Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Tuncel tedavi gördüğü hastanede öldü.


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:04 Kaynak: DHA
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