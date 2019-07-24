Günay'ın eski sahibi Günay Tuncel öldü
1 saat önce
GÜNAY Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:04 Kaynak: DHA
GÜNAY Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti.
Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul
'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibi Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Tuncel tedavi gördüğü hastanede öldü.
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