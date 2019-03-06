Günay TOBB'da Seminere Katıldı
2 saat önce
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Ankara'da çeşitli toplantı ve ziyaretlere katıldı.
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Ankara'da çeşitli toplantı ve ziyaretlere katıldı.
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yargıtay başkanlığına yeniden seçilen İsmail Rüştü Cirit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Günay da eşlik etti.
Bu arada Günay, TOBB ve Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği Ankara'da TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumu"na da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:58 Kaynak: AA
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