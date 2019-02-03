Günaydın, Afrin Şehidi Ali Yılmaz İçin Okutulan Mevlide Katıldı
54 dakika önce
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmazokutulan Mevlidi Şerif'e katıldı.
Isparta
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın
, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
) Suriye
'nin Afrin
bölgesinde yürüttüğü Zeytin
Dalı Harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz
okutulan Mevlidi Şerif'e katıldı. Türkiye Kamu-Sen
Isparta Şubesi tarafından Garnizon Şehitliğinde okutulan Mevlidi Şerif'e katılan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Günaydın, "Şehidimiz vatanımız, milletimiz için yani yurdumuzun bekası için şehit düşmüştür. Şehitlerimiz vatanı vatan yapanlardır. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.
Okunan Mevlidi Şerife, Isparta halkının yoğun katılım sağlamasının, halkın şehitlerine ne kadar önem verdiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Günaydın, "Şehitlerimize önem veren vatandaşlarımıza bende vatanımız, milletimiz, bayrağımız adına teşekkür ediyorum. Bu dualar ülkemizin varlığına ve bütünlüğüne de etki edecektir. Ülkemiz, memleketimiz, milletimiz ebediyen var olsun diyorum" şeklinde konuştu. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:54 Kaynak: İHA
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