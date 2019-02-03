Son Dakika Haberleri: Günaydın, Afrin Şehidi Ali Yılmaz İçin Okutulan Mevlide Katıldı

Günaydın, Afrin Şehidi Ali Yılmaz İçin Okutulan Mevlide Katıldı

54 dakika önce

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmazokutulan Mevlidi Şerif'e katıldı.

Günaydın, Afrin Şehidi Ali Yılmaz İçin Okutulan Mevlide Katıldı, System.String[]
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz

okutulan Mevlidi Şerif'e katıldı.

Türkiye Kamu-Sen Isparta Şubesi tarafından Garnizon Şehitliğinde okutulan Mevlidi Şerif'e katılan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Şehidimiz vatanımız, milletimiz için yani yurdumuzun bekası için şehit düşmüştür. Şehitlerimiz vatanı vatan yapanlardır. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Okunan Mevlidi Şerife, Isparta halkının yoğun katılım sağlamasının, halkın şehitlerine ne kadar önem verdiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Günaydın, "Şehitlerimize önem veren vatandaşlarımıza bende vatanımız, milletimiz, bayrağımız adına teşekkür ediyorum. Bu dualar ülkemizin varlığına ve bütünlüğüne de etki edecektir. Ülkemiz, memleketimiz, milletimiz ebediyen var olsun diyorum" şeklinde konuştu. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:54 Kaynak: İHA

TSK, Yusuf Ziya Günaydın, Isparta, Afrin, Güncel
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