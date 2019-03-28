Son Dakika Haberleri: Günaydın'dan İyi Partili Gökmenoğlu'na: "Ne Kanundan Ne Mevzuattan Haberi Var"

Günaydın'dan İyi Partili Gökmenoğlu'na: "Ne Kanundan Ne Mevzuattan Haberi Var"

33 dakika önce

Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, Halk Otobüsleri Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Günaydın'dan İyi Partili Gökmenoğlu'na:
Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, Halk Otobüsleri Kooperatifi'ni ziyaret etti. Günaydın, 65 yaşın benimsenmesini, yaşlılara nezaket gösterilmesini isterken, "Birileri gelmiş burada '65 yaşı kaldıracağım' diyor. Havalarda geziyor, ne kanundan ne mevzuattan haberi var. TBMM'nin kararı var, birde ben hukukçuyum, her şeyi bilirim diyor" dedi.

Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde konuşan ve bugüne kadar karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde hizmet verdiklerini dile getiren Günaydın, bu çalışmaların yeni dönemde de aynı şekilde devam edeceğini aktararak, "Karşılıklı birbirimize yardımcı olarak çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Isparta'ya Çünür Yenişehir'i kazandırdıklarını yine üç tane daha şehir kuracaklarını dile getiren Günaydın, bu yerleşim yerlerinin de açılmasıyla mevcut otobüs ve hatlarının yetmeyeceğini, genişleyeceğini belirtti. Günaydın, "Arkadaşlar öncelikle sizlerden karşılıklı sevgi ve saygı istiyorum. Parti ve partizanlık istemiyorum. Halkımıza saygı göstereceğiz. Biz halkız" dedi.

Yaşlılara karşı büyük nezaket içerisinde olunmasını isteyen Belediye Başkanı Günaydın, "65 yaşını artık benimseyin. Birileri gelmiş burada '65 yaşı kaldıracağım' diyor. Havalarda geziyor, ne kanundan ne mevzuattan bihaber. TBMM'nin kararı var, birde ben hukukçuyum, her şeyi bilirim diyor. ITKM için vurdum mu kapıyı açarım diyor" şeklinde konuştu.

Nesillere yönelik çalışmalar yaptıklarını ve hizmette karşılıklı iyi niyet ve sevgi yöntemini güttüğünü belirten Günaydın, hiçbir zaman particilik yapmadığına vurgu yaptı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:10 Kaynak: İHA

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