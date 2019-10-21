Günaydın, Escrima uluslararası başkan yardımcılığı görevine getirildi

Türkiye Escrima Kali Federasyonu Başkanı Mustafa Günaydın, Birleşik Dünya Serrada Escrima Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.



Dünya Serrada Escrima Federasyonu tarafından Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilen Günaydın, Türkiye Escrima Kali Federasyonu Malatya şubesinde basın açıklaması yaptı. Escrima Kali Federasyonu Başkanı Mustafa Günaydın, yaptığı basın açıklamasında," Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Cleveland Ohio'da bulunan Birleşik Dünya Serrada Ezcrima Federasyonu tarafından Dünya Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığa getirildim. Bana, Asya ve Afrika kıtalarındaki tüm ülkeleri bağladılar. Ayrıca 8. Derece Grand Master rütbesine terfim yapıldı. Bu terfiinin yazısı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığına gönderildi" dedi.



" Bir Türk olarak dünyada bir şeyleri başarmaya çalışmıştım. Allah'a çok şükür bunu başardığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler olacak. Bana bu görev verilince Amerika'da yaşamamı istediler. Ama ben Türkiye'de kalmak istiyorum. Ben hizmetimi Türkiye'de vermek gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuşan Günaydın, "Benim için para ve mevki önemli değil. Ülkeme hizmet etmek istiyorum. Bundan dolayı ülkemde ve Malatya'da kalacağım. Bezen Amerika'da toplantı, müsabakalar olduğunda Amerika'ya gideceğim. Afrika ve Asya'daki ülkelerle devamlı iletişim halinde olacağım. Özellikle bu ülkedeki sporcuların Malatya'ya gelip, Malatya'yı görmelerini ve tanımalarını istiyorum. Merkezin Malatya olmasını özellikle önerdim. İnşallah çok güzel şeyler olacak. Bildiğim kadarıyla hiçbir branşta Türkiye'de bir dünya federasyon başkanı ve federasyon başkan yardımcısı yok" ifadelerini kullandı.



Günaydın, konuşmasını özetle şöyle tamamladı : " Dünya Federasyonu bana ikinci bir belge daha gönderdi. Bu belgede de bana, özel harekat TİM'lerini, polisleri, özel birlikleri eğitmem yetkisi verildi. Dünyada bu konuda otoriter olmam için yetki verildi. Bu yetki dünyada elimi daha çok güçlendirdi. Ben bundan sonra birçok ülkeye gidip özel polisleri, TİM'leri eğitebileceğim. Ben gidip başka ülkelere hizmet etmek istemiyorum. Ülkeme ve milletime hizmet etmek istiyorum." - MALATYA