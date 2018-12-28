Günaydın: "Gönlümü, Cesaretimi, Moralimi Yükseklere Çıkardınız"
1 saat önce
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentteki gazetecileri ağırladı.
Isparta
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın
, kentteki gazetecileri ağırladı.
Isparta Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Şevket Karahan ve kentte yayın yapan bazı yerel medya kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Günaydın'ı ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede Belediye Başkanı Günaydın
, "Bütün samimiyetimle ifade ediyorum ki, ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Isparta basını olarak başarılısınız. Bugüne kadar da hep doğrunun ve iyinin yanında oldunuz. Özgür basın anlayışını daha da güçlendirdiniz. Arzuladığım o güzel olayı, özlemi de sizler benliğinizde yaşıyorsunuz. Böyle bir basına sahip olduğumuz için çok seviniyorum. Yerel gazete sayının fazla olması da hoş bir şey. Özgür basın ile ilgili olarak, ifadelerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Gönlümü, cesaretimi, moralimi her şeyden önce hizmet etme aşkımı daha yükseklere çıkardınız. Isparta'nın hizmetçisi olmayı şeref kabul eden bir kişiyim" dedi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:11 Kaynak: İHA
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