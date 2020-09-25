Van'da sondajların enerji ihtiyaçları güneş panellerinden karşılanıyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yönelik hayvanların içme suyunun sağlandığı sondajların kullanımı için güneş paneli projelerini hayata geçiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin (DAP) destekleri ile kırsal alanlarda tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik yatırım hizmetleri tamamlanıyor.

Birçok kırsal mahallede bulunan arazilerde Hayvan İçme Suyu (HİS) projeleri kapsamında sondaj çalışması yürüten Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için projeler geliştiriyor.

Bu kapsamda, Gürpınar ilçesine bağlı Mollahüseyin Mahallesi'nde hayvanların su ihtiyacını gidermek için açılan sondajlarda elektrik ihtiyacının karşılanması için güneş panelleri ile terfi merkezi kuruldu.

Kurulan enerji panelinden elde edilen elektrikle kuyudaki su çıkarılarak sıvatlara verildi.