Günbatımı için akın akın Kapadokya'ya geliyorlar - Son Dakika

Günbatımı için akın akın Kapadokya'ya geliyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından Kapadokya'ya günbatımı için geliyorlar

NEVŞEHİR - Türkiye'nin dört bir yanından Kapadokya bölgesinde günbatımını izlemek için gelen yerli ve yabancı turistler havadan görüntülendi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur Vadisinde gün batımı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kapadokya'da bulunan Kızılçukur Vadisi, Türkiye'de gün batımının en iyi izlenebildiği mekanlar arasında gösteriliyor. Gün batımı sırasında çoğunlukla kızıla, kimi zaman da yeşil renge dönüşen peri bacaları ile süslü vadi yerli ve yabancı turistleri büyülüyor. Güneşin son ışıklarını izleyebilmek için Kızılçukur Vadisi'ne gelen turistler, batan güneşle birlikte bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor.

İstanbul'dan Kapadokya bölgesine günbatımını izlemek için gelen Duygu Mısırcıoğlu Kızılçukur vadisinin günbatımının meşhur olduğunu duyduklarını ve saatlerde günbatımını izlemek için beklediklerini ifade etti. Mısırcıoğlu, " Buranın günbatımının meşhur olduğunu duyduk. Manazara çok güzel herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi. Kapadokya'da günbatımını eşi ile birlikte izlediğini söyleyen Emre Mısırcıoğlu'da açıklamasında, " Günbatımını izlemeye geldik. Manzara gayet güzel" diye konuştu.