Güncel, güvenilir ve rafine bir kaynak - Son Dakika

Güncel, güvenilir ve rafine bir kaynak

Saffet Emre Tonguç'un yeni kitabı 'Butik Oteller.

Güncel, güvenilir ve rafine bir kaynak, System.String[]

Saffet Emre Tonguç'un yeni kitabı 'Butik Oteller... Ege ve Akdeniz'den Seçtiklerim' geçen hafta raflardaki yerini aldı. Kitabın en önemli özelliği otellerin aldığı önlemlerle birlikte en iyi hizmeti ve servisi veren tesislerin deneyime dayalı olarak okuyucuya anlatılması... Bilinen otellerin yanı sıra beklenmedik, sürpriz oteller de karşınıza çıkacak, içinizdeki seyahat avcısını uyandıracak.  Saffet Emre Tonguç çalışmasıyla ilgili " Çanakkale'den başlayıp Antalya'ya uzanan hatta onlarca yere gittik, onlarca oteli gördük. Deneyimleri izlenimlerle harmanladık, yeni normalde aldıkları önlemleri inceledik" diyor.

Bu kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz?

Aslında her şey pandemi süreci ve onun getirdiği yeni normal üzerine kafa yormamla başladı. Turizmdeki tüm ezberlerimiz bozuldu ve sektör büyük bir açmaza girdi. Oysa turizm Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri. O kadar kişi turizmden ekmek yiyor ki... Ben de 34 yılını bu sektöre harcamış bir emektar olarak elini taşın altına ilk koyanlardan biri olmayı kendime görev edindim ve otellerin yeni normalini yerinde görmek için yollara düştüm. Okura karşı bir sorumluluğum  da var çünkü Instagram hesabıma her gün o kadar çok tavsiye isteği geliyor ki... Kafalar karışık, herkes tedirgin. Güncel, güvenilir ve rafine bir kaynağa duyulan ihtiyacı gördüm.

Kitapta neler var?

Aslında bu benim dördüncü butik oteller kitabım ama sil baştan yapıldı. Rekor denebilecek bir sürede tamamladım. Sadece 1.5 ay! Ama geceli gündüzlü... Daha uzun bir süreye yayamazdım çünkü hem insanlara seyahat rehberi olması hem de sektöre hareket getirmesi için temmuz bitmeden çıkması gerekiyordu. Burada editörüm Zeynep Şahin Tutuk'a özellikle teşekkür etmem gerek. Bu kitabın layıkıyla hazırlanması için büyük emek, bir o kadar yetenek ve insanüstü bir çaba gerekiyordu. Öte yandan ortağım Serda Büyükkoyuncu başta olmak üzere fikrine, deneyimlerine güvendiğim birçok yazar-gezgin arkadaşım önerileriyle, bilgileriyle destek verdi.

46 günlük bir yolculuk yapmışsınız...

Çanakkale'den başlayıp Antalya'ya uzanan hatta kitapta yer alan ve almayan onlarca oteli gördük. COVID-19 önlemlerini nasıl uyguladıklarına yerinde baktık. Hem otel yöneticileriyle görüştük hem farklı tarihlerde otelleri deneyimleyenlerden fikir aldık. Bu kadar çabanın karşılığını okurun ilgisiyle gördük. Kitap bir hafta gibi bir sürede sekiz baskı yaptı.

İçinde olduğumuz dönemde butik oteller daha fazla tercih ediliyor... Sebebi nedir?

Çünkü ne kadar az insan o kadar çok güven duygusu... Zaten bu nedenle kitabı sadece butik otel seçkisiyle yazdık. Ama büyük oteller de kapasitelerini yarı yarıya indirerek önemli bir adım attı. Ayrıca büyük oteller de avantajlı çünkü yayıldıkları alan geniş. Ortak alanlar fazla ve sosyal mesafeyi korumaya elverişliler. Beni çok mutlu eden yenilikse açık büfelerin kalkması. Müthiş bir israf ve kirlilik yaratıyordu.

BU YORGUNLUĞU ATMAM LAZIM

Bu yaz sizin favori tatil yeriniz neresi?

Son altı aya birçok kitap sığdırdım. Bu gurur verici olsa da yorgunluğu atmaya ihtiyacım var. Bu nedenle hem butik hem büyük oteller var rotamda. Cunda'daki Despot Evi, Göcek'teki Layla, Marmaris'teki Dionysos, Alaçatı'daki Nefes ile Rumevi, Bördübet'teki Golden Key ve Patara'daki Prima Donna ilk tercihlerim arasında. Antalya Casa Sur, Urla'daki Manej ve Fethiye'deki Unique Hotel de vakit bulursam ziyaret edeceklerim... Ardından büyük otellere gideceğim çünkü 'Butik Oteller' kitabının devamında bir de ailece tatile gidilebilecek büyük oteller kitabı yapmak niyetindeyim. Hem tatil yapıp hem de yazmak için Hilton Dalaman, Lykia World, Gloria Serenity, Kaya Palazzo Bodrum ve Susona Bodrum'a gideceğim. Bördübet'teki Golden Key otel

Sırada hangi projeler var?

Kitaplara odaklanma planım var. 'Butik Oteller' kitabını genişletmek, kare kod eklemek, 'Büyük Oteller' kitabını yazmak ve bu yayınları Türkiye geneline yaymak ilk hedefim. Sonbaharda 'İstanbul Hakkında Her Şey' ve onun İngilizcesi ile 'Kanatlarımda İstanbul'un Almancası çıkacak.

TÜM BU ÇABA BOŞA GİTMESİN...

Yurtiçi turlarınız ne zaman başlıyor?

İstanbul gezilerine 2021'den önce başlamayacağım. Ancak başka yurtiçi turlar yapacağım. 21 Ağustos'ta Adatepe, 22 Eylül'de Cunda, 6 Ekim'de Eskişehir, 22 Ekim'de Çanakkale turlarım olacak. saffetemretonguc.com'da detaylar var.

Geçen hafta Çeşme'de koronavirus önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle bazı mekanlar 15 gün süreyle kapatıldı... Bu cezalar devam ederse sezon nasıl etkilenir?

Elbette kötü etkilenecektir. Tesis gerekli önlemleri almışsa bu cezaların sorumlusu misafirler... Sosyal mesafe kurallarına uymaz, maske kullanımı ve hijyene dikkat etmezlerse tesisin yapabilecekleri sınırlı kalır. Ancak otelin sorumluluklarını yerine getirmemesiyse tüm ülke turizmine zarar verir. Ülkemize gelmeleri için, kapılarını açmayı düşünen ülkeler açısından harcanan tüm çabalar boşa gider.

Saffet Emre Tonguç, Çanakkale, Türkiye, Antalya, Magazin, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 07:36

Son Dakika Magazin Güncel, güvenilir ve rafine bir kaynak - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı 'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı         
10:45
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz         
10:33
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı         
09:57
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı         
09:54
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Koca'nın Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var         
09:32
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı         
09:25
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı         
09:07
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı         
08:51
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı         
07:22
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı         
04:57
Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi         
23:29
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak         
23:02
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
22:50
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti         
21:18
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı         
21:02
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi         
20:07
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor         
19:05
Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı         
18:35
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı         
17:56
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu         
17:53
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı         
17:28
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı         
16:41
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı         
16:12
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi         
15:32
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı         
15:26
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi         
14:55
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 14:31:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güncel, güvenilir ve rafine bir kaynak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei