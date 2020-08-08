Güncel, güvenilir ve rafine bir kaynak

Saffet Emre Tonguç'un yeni kitabı 'Butik Oteller... Ege ve Akdeniz'den Seçtiklerim' geçen hafta raflardaki yerini aldı. Kitabın en önemli özelliği otellerin aldığı önlemlerle birlikte en iyi hizmeti ve servisi veren tesislerin deneyime dayalı olarak okuyucuya anlatılması... Bilinen otellerin yanı sıra beklenmedik, sürpriz oteller de karşınıza çıkacak, içinizdeki seyahat avcısını uyandıracak. Saffet Emre Tonguç çalışmasıyla ilgili " Çanakkale'den başlayıp Antalya'ya uzanan hatta onlarca yere gittik, onlarca oteli gördük. Deneyimleri izlenimlerle harmanladık, yeni normalde aldıkları önlemleri inceledik" diyor.

Bu kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz?

Aslında her şey pandemi süreci ve onun getirdiği yeni normal üzerine kafa yormamla başladı. Turizmdeki tüm ezberlerimiz bozuldu ve sektör büyük bir açmaza girdi. Oysa turizm Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri. O kadar kişi turizmden ekmek yiyor ki... Ben de 34 yılını bu sektöre harcamış bir emektar olarak elini taşın altına ilk koyanlardan biri olmayı kendime görev edindim ve otellerin yeni normalini yerinde görmek için yollara düştüm. Okura karşı bir sorumluluğum da var çünkü Instagram hesabıma her gün o kadar çok tavsiye isteği geliyor ki... Kafalar karışık, herkes tedirgin. Güncel, güvenilir ve rafine bir kaynağa duyulan ihtiyacı gördüm.

Kitapta neler var?

Aslında bu benim dördüncü butik oteller kitabım ama sil baştan yapıldı. Rekor denebilecek bir sürede tamamladım. Sadece 1.5 ay! Ama geceli gündüzlü... Daha uzun bir süreye yayamazdım çünkü hem insanlara seyahat rehberi olması hem de sektöre hareket getirmesi için temmuz bitmeden çıkması gerekiyordu. Burada editörüm Zeynep Şahin Tutuk'a özellikle teşekkür etmem gerek. Bu kitabın layıkıyla hazırlanması için büyük emek, bir o kadar yetenek ve insanüstü bir çaba gerekiyordu. Öte yandan ortağım Serda Büyükkoyuncu başta olmak üzere fikrine, deneyimlerine güvendiğim birçok yazar-gezgin arkadaşım önerileriyle, bilgileriyle destek verdi.

46 günlük bir yolculuk yapmışsınız...

Çanakkale'den başlayıp Antalya'ya uzanan hatta kitapta yer alan ve almayan onlarca oteli gördük. COVID-19 önlemlerini nasıl uyguladıklarına yerinde baktık. Hem otel yöneticileriyle görüştük hem farklı tarihlerde otelleri deneyimleyenlerden fikir aldık. Bu kadar çabanın karşılığını okurun ilgisiyle gördük. Kitap bir hafta gibi bir sürede sekiz baskı yaptı.

İçinde olduğumuz dönemde butik oteller daha fazla tercih ediliyor... Sebebi nedir?

Çünkü ne kadar az insan o kadar çok güven duygusu... Zaten bu nedenle kitabı sadece butik otel seçkisiyle yazdık. Ama büyük oteller de kapasitelerini yarı yarıya indirerek önemli bir adım attı. Ayrıca büyük oteller de avantajlı çünkü yayıldıkları alan geniş. Ortak alanlar fazla ve sosyal mesafeyi korumaya elverişliler. Beni çok mutlu eden yenilikse açık büfelerin kalkması. Müthiş bir israf ve kirlilik yaratıyordu.

BU YORGUNLUĞU ATMAM LAZIM

Bu yaz sizin favori tatil yeriniz neresi?

Son altı aya birçok kitap sığdırdım. Bu gurur verici olsa da yorgunluğu atmaya ihtiyacım var. Bu nedenle hem butik hem büyük oteller var rotamda. Cunda'daki Despot Evi, Göcek'teki Layla, Marmaris'teki Dionysos, Alaçatı'daki Nefes ile Rumevi, Bördübet'teki Golden Key ve Patara'daki Prima Donna ilk tercihlerim arasında. Antalya Casa Sur, Urla'daki Manej ve Fethiye'deki Unique Hotel de vakit bulursam ziyaret edeceklerim... Ardından büyük otellere gideceğim çünkü 'Butik Oteller' kitabının devamında bir de ailece tatile gidilebilecek büyük oteller kitabı yapmak niyetindeyim. Hem tatil yapıp hem de yazmak için Hilton Dalaman, Lykia World, Gloria Serenity, Kaya Palazzo Bodrum ve Susona Bodrum'a gideceğim. Bördübet'teki Golden Key otel

Sırada hangi projeler var?

Kitaplara odaklanma planım var. 'Butik Oteller' kitabını genişletmek, kare kod eklemek, 'Büyük Oteller' kitabını yazmak ve bu yayınları Türkiye geneline yaymak ilk hedefim. Sonbaharda 'İstanbul Hakkında Her Şey' ve onun İngilizcesi ile 'Kanatlarımda İstanbul'un Almancası çıkacak.

TÜM BU ÇABA BOŞA GİTMESİN...

Yurtiçi turlarınız ne zaman başlıyor?

İstanbul gezilerine 2021'den önce başlamayacağım. Ancak başka yurtiçi turlar yapacağım. 21 Ağustos'ta Adatepe, 22 Eylül'de Cunda, 6 Ekim'de Eskişehir, 22 Ekim'de Çanakkale turlarım olacak. saffetemretonguc.com'da detaylar var.

Geçen hafta Çeşme'de koronavirus önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle bazı mekanlar 15 gün süreyle kapatıldı... Bu cezalar devam ederse sezon nasıl etkilenir?

Elbette kötü etkilenecektir. Tesis gerekli önlemleri almışsa bu cezaların sorumlusu misafirler... Sosyal mesafe kurallarına uymaz, maske kullanımı ve hijyene dikkat etmezlerse tesisin yapabilecekleri sınırlı kalır. Ancak otelin sorumluluklarını yerine getirmemesiyse tüm ülke turizmine zarar verir. Ülkemize gelmeleri için, kapılarını açmayı düşünen ülkeler açısından harcanan tüm çabalar boşa gider.