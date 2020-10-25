Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne 2,7 milyon defa erişim sağlandı - Son Dakika

Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne 2,7 milyon defa erişim sağlandı

25.10.2020 12:05
Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne 2,7 milyon defa erişim sağlandı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işitme engelli bireyler ve işaret dilini öğrenmek isteyen vatandaşlar için hazırladığı Güncel Türk İşaret Dili (TİD) Sözlüğü'ne 2,7 milyon defa erişim sağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işitme engelli bireyler ve işaret dilini öğrenmek isteyen vatandaşlar için hazırladığı Güncel Türk İşaret Dili (TİD) Sözlüğü'ne 2,7 milyon defa erişim sağlandı.

Bakanlık, 2017 yılında Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'nü çevrimiçi olarak http://tidsozluk.net/tr/ web sayfasında kullanıcıların hizmetine sundu. Sözlük, Türkiye'nin 26 farklı ilinden ve 116 TİD anadili konuşucusundan elde edilen Türk işaret dili derlemine dayanıyor. Video tabanlı olarak çevrimiçi ortamda tasarlanan sözlükteki tüm içerik, Türk işaret dili ve Türkçe olmak üzere iki farklı dilde sunuluyor. Sözlüğün kullanıcı kitlesi arasında işitme engelli öğrenciler, TİD öğrencileri, tercümanlar, özel eğitim öğretmenleri, araştırmacılar gibi farklı türde gruplar yer alıyor. Derlem tabanlı özellikteki sözlük, derlemde en fazla sıklığa sahip olan 2 bin sözcükten oluşuyor. İşaret, anlam ve örnek olmak üzere üç farklı türdeki toplam 11 bin 428 videodan oluşan sözlükteki videolar, türlerine göre farklı arka plan rengi ile hazırlandı.

İki farklı arama motoru ile kullanıcı, öğrenmek istediği işareti Türkçe sözcükler ya da işaretin görsel özellikleri ile bulabiliyor. Videoların farklı hızda oynatma seçeneğinin özellikle TİD yeni öğrenicilerine kolaylık sağlaması hedefleniyor. Ayrıca örnek videolar yardımıyla kullanıcı ilgili sözcüğün tümce içindeki kullanımı hakkında da bilgi edinebiliyor. Bu videolardaki sözcüklerin transkripsiyonunun ve Türkçe çevirisinin işitme engellilerin Türkçe öğrenimine, işitenlerin ise TİD öğrenimine katkı sağlaması hedefleniyor.

İngilizce çevirisi de olan sözlüğe 2017 yılından bu yana 86 farklı ülkeden toplam 2.7 milyon defa erişim sağlandı. - ANKARA

İşaret Dili, Türkiye, Engelli, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne 2,7 milyon defa erişim sağlandı - Son Dakika

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