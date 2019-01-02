Son Dakika Haberleri: Güncelleme 1- Danimarka'da Tren Kazası

Güncelleme 1- Danimarka'da Tren Kazası

2 saat önce

Danimarka'da Sjaelland ve Fyn adalarını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü'nde meydana gelen tren kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Güncelleme 1- Danimarka'da Tren Kazası, System.String[]
Danimarka'da Sjaelland ve Fyn adalarını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü'nde meydana gelen tren kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Fyn polisince yapılan açıklamaya göre, Storebaelts Köprüsü'nde sabah saat 07.30 civarında meydana gelen tren kazasında, 6 kişi hayatını kaybetti,16 kişi yaralandı.


Kazanın, Fyn adasına hareket eden yük trenindeki vagonların birindeki tır dorsesinin şiddetli fırtına dolayısıyla tren raylarına savrularak karşı yönden gelerek Sjealland adasına giden hızlı trene çarpmasıyla gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Danimarka Devlet Demiryolları (DSB), Arhus-Kastrup seferini gerçekleştirirken kazaya karışan hızlı trende 131 yolcu ve 3 kişilik mürettebat bulunduğunu, yaşamını yitirenler arasında mürettebatın bulunmadığını bildirdi.


Yük treninin Alman Demiryolları Şirketi Deutsche Bahn'a (DB) bağlı DB Cargo şirketine ait olduğu ve Danimarkalı bir şirket için Taastrup-Fredericia arasında yük taşıdığı açıklandı. Şirket de yük trenindeki malzemelerin kendisine ait olduğunu doğrularken kazadan büyük üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Bu arada, Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tren kazasından dolayı Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen'i arayarak üzüntülerini ilettiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:39 Kaynak: AA

Sabah, Boğaz Köprüsü, Danimarka, Tren Kazası, Güncel
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