Son Dakika Haberleri: Güncelleme - "10 Milyonluk" Soygunun Faili 3 Kardeş Yakalandı

Güncelleme - "10 Milyonluk" Soygunun Faili 3 Kardeş Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kuyumcuyu soydukları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 3 kardeşten 1'i tutuklandı.

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kuyumcuyu soydukları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 3 kardeşten 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Mustafa Taşkın'a (36) ait kuyumcudaki soyguna ilişkin çalışma yürüten Germencik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin İzmir'de olduğunu tespit etti.


Ekipler, aynı aileden olduğu belirlenen şüphelilerin bulunduğu adrese düzenlediği operasyonda A.Ç. B.Ç. ve S.Ç'yi yakaladı.


Adreste yapılan aramada kuyumcuda çalınan altın ve paralar ile bir ruhsatsız tabanca ve maske ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 kardeş, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kardeşten A.Ç, tutuklandı, S.Ç. adli kontrol şartıyla B.Ç. ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iş yeri soyulan Mustafa Taşkın, çalınan altın ve paralarla 10 milyon lira değerinde mal varlığının kayıp olduğunu belirtmişti.


Kuyumcuyu 15 Ocak'ta soyan şüpheliler, iş yerinin elektrik kablolarını kestikten sonra güvenlik kamerası kayıtlarını da alıp gitmişlerdi. Şüpheliler, bir başka iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:59 Kaynak: AA

Aydın, İzmir, Germencik, Güncel
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