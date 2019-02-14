Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Adana'da Restorasyonu Yapılan Müzenin Duvarı Çöktü

Güncelleme 2 - Adana'da Restorasyonu Yapılan Müzenin Duvarı Çöktü

1 saat önce

Restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksi içerisindeki Tarım ve Sanayi Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

Güncelleme 2 - Adana'da Restorasyonu Yapılan Müzenin Duvarı Çöktü, System.String[]
Restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksi içerisindeki Tarım ve Sanayi Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

Kompleksin ikinci etabında yer alan ve eski Milli Mensucat Fabrikası içerisine yapılan Tarım ve Sanayi Müzesi'nde, işçilerin restorasyon çalışması sırasında bina duvarı çöktü.

İskelenin üzerine çöken duvarın altında kalarak yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Halil Bilen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçilerden akraba olduğu öğrenilen Mikail, Abdürrahip ve Selman Bilen ile Yıldır Yüzer'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Hafif yaralanan bir işçinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

"Duvar aşırı yağışlardan dolayı yıkıldı"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da hastanelere giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra olay yerinde incelemelerde bulunan Demirtaş, gazetecilere, müzenin ikinci etabında kaza meydana geldiğini söyledi.

Vali Demirtaş, şu bilgileri verdi:

"Müzenin ikinci etabında duvarın yıkılması, iskeletin çökmesi ve arkadaşlarımızın altında kalması nedeniyle 5 işçimiz yaralandı. Maalesef bir kardeşimizi kaybettik. Diğerlerini hastanede gördüm, inşallah tedavilerini takip edeceğiz. Tüm Adana'ya ve memleketimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun."

Demirtaş, ilgili müdürlüklerden görevlilerin bölgeye yönlendirildiğini, aşırı yağışlardan çöktüğü tahmin edilen duvarın neden yıkıldığının tespitine yönelik çalışma yapacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:33 Kaynak: AA

İşçi, Adana, Güncel
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