Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2- Arnavutköy'de Fabrika Yangını

Güncelleme 2- Arnavutköy'de Fabrika Yangını

31 dakika önce

Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güncelleme 2- Arnavutköy'de Fabrika Yangını, System.String[]
Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Şimşir Sokağı'ndaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasında meydana gelen yangına İBB itfaiye ekipleri ( Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli, Sultangazi, Bakırköy, Kıraç, Kartal, Tuzla, Kadıköy, Seyrantepe) 73 araç, 173 personelle müdahale etmektedir. Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekiplerinin dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:23 Kaynak: AA

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