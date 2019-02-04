Güncelleme 2 - Balıkesir Adliyesinde Gaz Sızıntısı
41 dakika önce
Balıkesir Adliyesinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 54 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Balıkesir
Adliyesinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 54 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Gazi Osman Paşa
Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde yangın tüplerinden çıkan gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk
Şehir Hastanesine sevk edildi.
Adliye binasına gelen ekipler, sızıntının kaynağını araştırıyor.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı
, saat 12.15 sıralarında, adliyenin bodrum katındaki yangın tüplerinin, herhangi bir yangın olmamasına rağmen hareket geçtiğini belirterek, "Bunlar büyük yangın tüpleri. Nedensiz boşaltım başlıyor ve gaz yayılıyor. Gazdan etkilenen 54 vatandaşımız hastanelere kaldırıldı. 4'ünün durumu ağır. Diğer vatandaşların sağlık durumları iyi. Adliyeyi boşalttık. Teknik ekip tespit çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:41 Kaynak: AA
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